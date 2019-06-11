Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста

Новости

США расширили санкции против сирийского бизнеса 20:58
Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым 20:40
Путин присвоил звания генералов ряду офицеров 20:38
В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков 20:31
Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России 20:31
Как пятилетний ребенок: Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца 20:30
Совфед проанализирует применение статьи 228 УК РФ после дела Голунова 20:24
Москалькова отметила изменение подхода Украины к правозащитной теме 20:17
Москалькова заявила о праве Ивана Голунова на возмещение морального вреда 20:16
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить 20:15
СМИ: Сводный брат Ким Чен Ына был агентом ЦРУ 20:00
Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира 19:52
Порошенко встретился с директором ЦРУ Петреусом 19:50
Диана Вишнева выступит на российской премьере шоу "Сны спящей красавицы" 19:43
На Москве-реке перевернулся водный велосипед 19:27
Президент Украины предложил уволить генпрокурора и главу МИД 19:02
Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления 19:02
СК выяснит все обстоятельства задержания журналиста Голунова 18:57
В Петербурге к "Алым парусам" сняли леса с Ростральной колонны 18:47
Лукашенко рассказал, почему не доверяет прогнозам синоптиков 18:35
Медведева и Загитова включены в список кандидатов в сборную России 18:30
Двоих руководителей столичной полиции накажут за "дело Голунова" 18:29
Раскол среди раскольников: Филарет отказался признать указ Константинополя 18:26
В районе турецкой Аланьи в ДТП погибли супруги-россияне 18:14
Власти согласовали акцию в защиту Голунова 16 июня на проспекте Сахарова 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
11.06.2019 20:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста

Текст: Владислав Куликов

Следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Москве ознакомил журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова с постановлением о прекращении уголовного дела в отношении него. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах. Также журналисту объявлено, что он освобожден из-под домашнего ареста. Двери его квартиры для него открыты.

Теперь объясняться со следствием придется уже не журналисту, а тем, кто пытался отправить его за решетку. Двое генералов уже готовятся к отставке. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев официально заявил, что доказательств вины Голунова нет, его дело закрыто.

История с задержанием Ивана Голунова уже несколько дней находилась в списке горячих новостей. Как рассказывал сам журналист, его задержали в центре Москвы, где у него была назначена встреча с источником. При личном досмотре у журналиста обнаружили около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире нашли еще 5 граммов кокаина. Однако для того, чтобы осудить человека, необходимы и другие доказательства, кроме наличия наркотиков. Между тем, не представлено никаких улик, что Иван Голунов распространял наркотики или просто к ним прикасался.

Фото: Courtesy vmestemedia.ru/Handout via REUTERS
Власти согласовали акцию в защиту Голунова 16 июня на проспекте Сахарова

Конечно, в большинстве своем задержанные, у кого найдены наркотики, обычно уверяют, что зелье им подбросили. Профессионалы, в том числе судьи и прокуроры всегда скептично относятся к таким заявлениям. Но факт остается фактом: иногда наркотики действительно появляются в кармане человека, словно по волшебству, сам он к ним не прикасался и даже не видел.

В данном случае изначально версия следствия звучала неубедительно не только для общественности, но и для специалистов. Оперативники рассказывали, что несколько месяцев следили за Иваном Голуновым. При этом у них были только номер телефона и имя Иван, и еще информация, что он часто бывает в Риге. Но почему тогда правоохранители не смогли выяснить другие установочные данные: фамилию и место работы? Это было легко. Где показания свидетелей, записи переговоров и прочее?

К тому же обвинители с самого начала дали основания подозревать, что с уликами у них явные проблемы. Следствие распространило фотографии нарколаборатории, к которой якобы был связан Иван Голунов. Но фото было взято из другого дела, ошибку вскоре признали.

Тем не менее, несколько дней сотрудники полиции, инициировавшие дело, настаивали на своей правоте и на том, что у них есть основание подозревать журналиста. Следствие даже вышло с ходатайством об аресте репортера. Никулинский суд Москвы отказался отправлять Ивана Голунова в следственный изолятор, но при этом назначил меру пресечения в виде домашнего ареста.

11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев официально сообщил, что по результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

"Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты", - подчеркнул министр. Контролирует исполнения ареста уголовно-исполнительная инспекция Москвы. Общественная наблюдательная комиссия обратилась к руководителю управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергею Морозу с просьбой как можно скорее освободить журналиста Ивана Голунова из-под домашнего ареста.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
В Кремле назвали резонансным дело Голунова

Как поясняют эксперты, для того, чтобы открыть двери квартиры перед Иваном Голуновым, инспекции не нужно ждать решения суда, достаточно будет официального документа из МВД. Так что дело было не в оперативности ФСИН, а в оперативности МВД.  В данном случае опасения правозащитников, что процедура может затянуться, оказались напрасными.

Тем же сотрудникам полиции, кто инициировал дело, придется держать ответ. Как рассказал Владимир Колокольцев, материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД России направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина.

На период проверки сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей.  А двое их руководителей поплатятся погонами. "Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина", сообщил глава МВД.

В СК уже заявили, что максимально изучат все обстоятельства задержания. А в СПЧ поддержали ходатайство Колокольцева об отставках в полиции после дела Голунова. "Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены", - подчеркнул министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков
Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России
Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления
Владимир Зеленский уволил 15 из 24 глав областей на Украине
Опубликованы итоги расследования скандала с дочерью Алсу