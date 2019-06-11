Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста

Следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Москве ознакомил журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова с постановлением о прекращении уголовного дела в отношении него. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах. Также журналисту объявлено, что он освобожден из-под домашнего ареста. Двери его квартиры для него открыты.

Теперь объясняться со следствием придется уже не журналисту, а тем, кто пытался отправить его за решетку. Двое генералов уже готовятся к отставке. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев официально заявил, что доказательств вины Голунова нет, его дело закрыто.

История с задержанием Ивана Голунова уже несколько дней находилась в списке горячих новостей. Как рассказывал сам журналист, его задержали в центре Москвы, где у него была назначена встреча с источником. При личном досмотре у журналиста обнаружили около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире нашли еще 5 граммов кокаина. Однако для того, чтобы осудить человека, необходимы и другие доказательства, кроме наличия наркотиков. Между тем, не представлено никаких улик, что Иван Голунов распространял наркотики или просто к ним прикасался.

Конечно, в большинстве своем задержанные, у кого найдены наркотики, обычно уверяют, что зелье им подбросили. Профессионалы, в том числе судьи и прокуроры всегда скептично относятся к таким заявлениям. Но факт остается фактом: иногда наркотики действительно появляются в кармане человека, словно по волшебству, сам он к ним не прикасался и даже не видел.

В данном случае изначально версия следствия звучала неубедительно не только для общественности, но и для специалистов. Оперативники рассказывали, что несколько месяцев следили за Иваном Голуновым. При этом у них были только номер телефона и имя Иван, и еще информация, что он часто бывает в Риге. Но почему тогда правоохранители не смогли выяснить другие установочные данные: фамилию и место работы? Это было легко. Где показания свидетелей, записи переговоров и прочее?

К тому же обвинители с самого начала дали основания подозревать, что с уликами у них явные проблемы. Следствие распространило фотографии нарколаборатории, к которой якобы был связан Иван Голунов. Но фото было взято из другого дела, ошибку вскоре признали.

Тем не менее, несколько дней сотрудники полиции, инициировавшие дело, настаивали на своей правоте и на том, что у них есть основание подозревать журналиста. Следствие даже вышло с ходатайством об аресте репортера. Никулинский суд Москвы отказался отправлять Ивана Голунова в следственный изолятор, но при этом назначил меру пресечения в виде домашнего ареста.

11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев официально сообщил, что по результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

"Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты", - подчеркнул министр. Контролирует исполнения ареста уголовно-исполнительная инспекция Москвы. Общественная наблюдательная комиссия обратилась к руководителю управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергею Морозу с просьбой как можно скорее освободить журналиста Ивана Голунова из-под домашнего ареста.

Как поясняют эксперты, для того, чтобы открыть двери квартиры перед Иваном Голуновым, инспекции не нужно ждать решения суда, достаточно будет официального документа из МВД. Так что дело было не в оперативности ФСИН, а в оперативности МВД. В данном случае опасения правозащитников, что процедура может затянуться, оказались напрасными.

Тем же сотрудникам полиции, кто инициировал дело, придется держать ответ. Как рассказал Владимир Колокольцев, материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД России направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина.

На период проверки сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. А двое их руководителей поплатятся погонами. "Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина", сообщил глава МВД.

В СК уже заявили, что максимально изучат все обстоятельства задержания. А в СПЧ поддержали ходатайство Колокольцева об отставках в полиции после дела Голунова. "Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены", - подчеркнул министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.