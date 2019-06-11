СК выяснит все обстоятельства задержания журналиста Голунова

Следственный комитет проверит действия правоохранителей при задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.

Напомним, Иван Голунов, занимавшийся журналистками расследованиями, был задержан в конце прошлой недели. При обыске у него нашли наркотики, однако убедительных доказательств, что Иван Голунов имел какое-то отношение к данным пакетикам, полиция так и не представила.

Как сообщил сегодня министр внутренних дел Владимир Колокольцев, дело Ивана Голунова закрыто, доказательств его вины нет. Сотрудники, задерживавшие журналиста, отстранены от службы. А материалы направлены в Следственный комитет. Теперь тем, кто пытался обвинить журналиста в нарушении закона, придется держать ответ перед следователями.

При наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято обоснованное законом процессуальное решение, рассказывают в СК.