Путин наградил орденами Чилингарова и Куклачева

Депутат Госдумы, ученый Артур Чилингаров награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени - за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу.

Такой же награды удостоен председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов - за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе.

Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени будет вручен гендиректору РЖД Олегу Белозерову - за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу и зампредседателя Счетной палаты Вере Чистовой - за большой вклад в укрепление государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу. Такую же награду получили ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Петр Глыбочко - за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу и митрополит Антоний - за большой вклад в развитие духовных и культурных связей, активную просветительскую деятельность.

Ордена Александра Невского удостоен аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов, а Ордена Дружбы - его коллега Татьяна Мануйлова.

Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев отмечен орденом Почета - за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Владимир Путин также присвоил звания Заслуженного артиста РФ актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой - за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Орденом Дружбы награжден артист Александр Голобородько.