Московский зоопарк хорошо известен не только жителям столицы, но и тысячам иностранцев, ежегодно приезжающих в столицу. А вот о его младшем брате, Детском зоопарке, выходящем на Садовое кольцо, никогда не слышали даже некоторые москвичи. Что и неудивительно: более двух лет он был закрыт на реконструкцию. Но совсем недавно детский зоосад открылся в обновленном формате: теперь многих животных здесь можно не только кормить, но и трогать руками.

В контакте

Главная особенность Детского зоопарка - огромная контактная зона, где практически любых животных можно погладить или взять на руки. Гуси, куры, петухи, кролики, коровы, овцы и десятки других домашних видов - все на расстоянии вытянутой руки, а то и ближе. Поэтому здесь всегда надо смотреть в оба, а то можно ненароком раздавить крохотных перепелок, снующих прямо под ногами. Они вместе с королевскими фазанами и горлицами очень свободно чувствуют себя в авиарии - большом вольере для птиц.

В траве частенько попадаются перепелиные яйца. Их даже можно брать с собой, но вот употреблять в пищу не стоит. А чтобы никакая инфекция не передалась ни детям, ни животным, на всех входах в контактную зону размещены специальные дезинфекторы.

Основное правило, которого здесь строго придерживаются, - ни в коем случае не заставлять животных идти на контакт с человеком, если им хочется побыть одним. Поэтому из вольеров, которые теперь еще и оснащены системой подогрева для холодного времени года, силой их никто не достает. Кроме того, предусмотрены всевозможные искусственные укрытия, куда животные могут спрятаться, устав от излишнего внимания.

"У Детского зоопарка второе рождение. Он стал совсем другой, более комфортный и для животных, и для посетителей", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев зоосад в первый день после открытия.

После обновления коллекция зоопарка насчитывает более 200 представителей фауны. Здесь теперь можно увидеть редких и малоизвестных парнокопытных - например, осла Пуату (в России их всего несколько особей), камерунских коз или овец Борден-лейстер. У последних уши очень похожи на кроличьи. А в зоне, которая называется "Лес", свободно разгуливают лани, крымские ленточные гуси и цесарки. Для них сделали отдельный чистый пруд, к которому они приходят на водопой, как в дикой природе. В целом после реконструкции площадь Детского зоопарка увеличилась в два раза, а количество животных - в пять раз.

Кормить животных тоже можно. Для этого установлены специальные аппараты по продаже корма. Количество еды строго ограничено, поэтому когда она в автомате заканчивается, ее никто не добавляет. Это говорит о том, что животные уже съели положенную норму.

Мышиные истории

При входе в Детский зоопарк после его обновления открылся центр реабилитации летучих мышей. Оказывается, в Москве их обитает целых шесть видов. Они все входят в Красную книгу региона. Центр работает два года, но своего помещения у него никогда не было. За это время там спасли две сотни мышек.

"Если москвичи видят больную мышь, то могут позвонить в зоопарк, и специалисты сразу выйдут на место. Реабилитация проходит до весны, мышей кормят, они набирают вес, а потом их выпускают на волю прямо с крыши ветеринарного корпуса", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Чаще всего рукокрылых москвичи подбирают прямо на улице. Но нередко их обнаруживают прямо в квартирах или офисах. С наступлением холодов мыши ищут теплое укромное место, в котором могли бы перезимовать. Если в дикой природе они обычно выбирают пещеры и дупла деревьев, то в городских условиях часто спасаются в жилищах людей.

Квартирантов такие неожиданные встречи не на шутку пугают, но специалисты уверяют: никакой опасности для жизни и здоровья человека ослабленный зверек не представляет. Более того, если просто выпустить мышку в окно, как многие москвичи и делают, животное скорее всего погибнет.

Если летучая мышь все-таки залетела в квартиру, сотрудники центра реабилитации советуют не ловить ее на лету, а дождаться, пока она сядет на какую-нибудь поверхность - подоконник, шкаф, стол или просто на стену. Далее лучше надеть плотные перчатки, которые зверек не прокусит, аккуратно взять его в руки, прижав крылья к туловищу, и поместить в картонную коробку, заранее проделав в ней несколько отверстий для воздуха. Саму коробку надо поставить в прохладное место подальше от батарей и проследить, чтобы до нее не смогли добраться домашние животные. Потом в нее нужно поставить небольшую емкость с водой, чтобы мышь могла попить.

Ну а далее следует как можно быстрее связаться с центром по телефонам +7(968)4768806 или +7(916)3303879. Зверька заберут, и он, скорее всего, поправится.

Как у людей

Никто бы не подумал, но в Детском зоопарке на самом деле кипят нешуточные страсти. Мало кто знает, но шотландский бык Гаврюша буквально влюблен в своего соседа - курдючного барана. "Когда тот подходит к другим животным, бык очень ревнует и громко мычит", - признается Акулова. А вот другой барашек по имени Барбарис, по ее словам, может жить только с альпаками. Если их разлучить, то баран начинает безумно скучать.

"Мы думаем, он себя считает альпакой. Когда его хотели пересадить в другой вольер, он ужасно распереживался. Мы подумали и разрешили ему остаться в чужой семье, хотя вместе их обычно не держат", - говорит директор зоопарка.

Кстати

Век учись

В Детском зоопарке много внимания уделили образовательным программам. Так, в открывшемся Инфоцентре будут проходить лекции, мастер-классы и даже встречи с зоологами. Есть и программы для взрослых. Например, курсы для бизнесменов, которые хотят открыть свой собственный зоопарк. Им там расскажут, как правильно содержать животных и организовать контакт с человеком, чтобы звери не испытывали стресс и жили почти как в дикой природе.