Департамент государственного жилищного надзора Ярославской области отменил приказы о переводе 128 многоквартирных домов в Переславле-Залесском под управление двух УК, которые развернули в райцентре активную кампанию по включению чужих МКД в свою зону ответственности. Поскольку, как выяснилось, жители домов даже не подозревали, что участвовали в необходимых для этого собраниях и где-то ставили подписи, по городу прошла волна возмущения, докатившаяся даже до губернатора. Полиция возбудила два уголовных дела.

Напомним, массовый перевод домов под управление одной новой и одной уже действовавшей, но переименованной УК начался в городе в конце весны. О смене управленцев у своего жилья собственники узнали, получив двойные квитанции: от УК, которую они когда-то выбрали, и от "непонятно кого". Причем на дверях подъездов появились "разъяснения", в которых новая компания заявляла, что платить за услуги по содержанию МКД теперь нужно только ей, потому что она находится в реестре лицензий по управлению конкретным домом. И предупреждала собственников: если они перечислят средства старой УК, то не получат субсидии.

Переславскому ЖКХ угрожал хаос: кто-то заплатил новым УК, кто-то старым, а часть собственников квартир предпочла не платить никому вообще - до прояснения ситуации. Хотя даже городские власти рекомендовали вконец запутанным горожанам перечислять деньги тем, кто в данный момент находится в реестре, то есть "новичкам".

Жильцы переславских многоэтажек, мнение которых не спросили, начали проводить реальные собрания с требованием вернуть их дома старым УК. Соответствующие документы поступили в областной департамент госжилнадзора, и люди уже надеялись, что инцидент на этом будет исчерпан. Однако борьба за передел местного рынка управления жилфондом продолжилась: в июле в спорных домах снова якобы прошли собрания в пользу новых УК, а в протоколах каким-то чудесным образом сумели оставить автографы жильцы, находившиеся в это время, например, на дачах. Причем инициаторами собраний в ряде случаев числились никому не известные граждане со среднеазиатскими фамилиями. После такой наглости старосты полутора десятков МКД лично приехали в департамент госжилнадзора и потребовали показать им эти протоколы.

- Когда я увидела свою подпись под протоколом собрания, то даже рассмеялась, - рассказала после поездки старшая по дому из микрорайона Чкаловский Лариса Прохницкая. - Мы ведь думали, что наши подписи подделали, чтобы они были похожими. А, оказывается, никто и не утруждался, просто намалевали как придется, даже близко ничего нет с моей реальной подписью. И у других так же.

Бурная реакция переславцев на откровенное рейдерство в конце концов возымела действие. В департаменте жилнадзора пояснили, что приказы отменены "в связи с поступлением в ведомство информации от правоохранительных органов об установлении фактов фальсификации подписей собственников жилья в протоколах", а также судебных решений о признании недействительными протоколов общих собраний собственников МКД.

- Восстанавливаются права на управление многоквартирными домами прежних управляющих организаций и осуществляется возврат к прежним способам управления, - уточнила и. о. директора департамента государственного жилищного надзора Ольга Чужанова. - После внесения департаментом сведений о каждом доме в государственно-информационную систему жилищно-коммунального хозяйства платежи за услуги по содержанию и ремонту многоквартирных домов необходимо вносить прежним управляющим компаниям, которые возвращаются к управлению МКД.

Одной из "старых" УК, например, уже вернули 48 домов - все отобранные. Но платежей за два месяца лета компания собрала в три раза меньше положенного.

- Лично я заплатила за июнь и июль старой компании, - говорит Лариса Прохницкая. - Потому что именно она нас обслуживала: дворник и уборщица были оттуда, нашу отопительную систему к зимнему сезону подготовила эта компания, траву дважды косили они - кому же еще платить?

Тем же переславцам, кто оплатил квитанции компаний-"захватчиков", в департаменте жилнадзора порекомендовали обратиться в эти организации с заявлениями о возврате денежных средств. Причем содействие в решении проблемы, по мнению чиновников, можно получить в УК, к которой ранее относился дом. Скорее всего, добиться желаемого и жильцам, и коммунальщикам будет нелегко. Точка в этой истории еще не поставлена.

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