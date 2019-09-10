В Костроме влюбленных наркодилеров поймали после 1,5 лет поисков

Полиция Костромской и Ивановской областей после полутора лет поисков смогла вычислить и поймать молодую пару влюбленных наркодилеров, сбежавших в 2017 году от приговора суда в Костроме.

Как рассказали в костромском УМВД, молодая пара, попавшая под следствие за незаконное распространение наркотиков, бесследно исчезла из суда накануне вынесения приговора. После ЧП с побегом подозреваемых их поиском почти два года занимались правоохранители всей страны.

- Как оказалось, пара скрывалась в соседней Ивановской области. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области вместе с коллегами из УМВД России по Ивановской области провели комплекс мероприятий, в результате которого задержали злоумышленников, - рассказали в полиции.

Оперативники выяснили, что в Ивановской области беглецы попытались "затеряться в толпе" и устроились на неприметную работу. Девушка трудилась уборщицей, а молодой человек был занят в сфере обслуживания. Все это время беглецов финансово поддерживала мать одного из злоумышленников, которая жила за границей.

Как уточнили в Свердловском райсуде Костромы, ЧП с побегом обвиняемых произошло в декабре 2017 года. Рассмотрение уголовного дела уже подходило к концу. На скамье подсудимых находилась банда наркоторговцев, распространявших запрещенные вещества через сеть тайников-"закладок". Рекламу незаконного бизнеса организаторы вели через специально созданный в интернете сайт.

Во время следствия и суда все участники банды, за исключением главаря, признали свою вину. Однако после допроса подсудимых и подготовки участников процесса к выступлению в прениях сторон, двое подсудимых - молодой человек и его девушка, жившие совместно, - сбежали от приговора. При этом молодой человек нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста, а девушка - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

После побега костромских "Бонни и Клайда" объявили в розыск, а уголовное дело в отношении них выделили в отдельное производство. Двух других подсудимых, которые не успели сбежать, суд признал виновными в незаконном сбыте наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Подельников влюбленной пары приговорили к шести и десяти годам заключения в колонии строгого режима.

После того, как беглецов обнаружили, их доставили в Кострому и заключили под стражу. До заседания суда они будут содержаться в следственном изоляторе.