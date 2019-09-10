Столичные власти назвали успешным эксперимент по продаже машино-мест без объявления цены. В первых "бесценных" аукционах за 20 парковочных мест боролись 1180 покупателей, причем физические лица участвовали в торгах наравне с юридическими.

Иметь собственное парковочное место - мечта любого столичного жителя. Особенно, если оно находится в крытом паркинге. Только вот и это удовольствие стоит недешево. К примеру, стартовая цена парковочного места на подземной парковке дома на Ходынском бульваре составляет 1,3 миллиона рублей - а это еще и торговаться не начинали. Согласитесь, не каждому по карману.

Если за такие деньги никто машино-места покупать не захотел, город снизит цену вполовину и вновь выставит их на торги. Предположим, и на эти аукционы желающих не нашлось. "Тогда объекты выставляются на продажу без объявления цены", - объяснили "РГ" в городском департаменте конкурентной политики. Цену предлагает сам покупатель. Дальше начинается торг на увеличение стоимости, победителем которого становится тот, чью цену больше не перебьют.

"По итогам прошедших торговых сессий средняя стоимость одного квадратного метра составила 13 тысяч рублей", - отмечает руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев. Отметим, что площадь разыгранных на торгах машино-мест составляла от 16 до 35 квадратных метров.