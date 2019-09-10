Женщины смогут работать машинистами московского метро с 2021 года

Женщинам будет разрешено управлять поездами в столичном метрополитене. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы, руководитель столичного дептранса Максим Ликсутов.

"Никаких тяжелых операций машинист не делает. Если женщины управляют самолетами, то и поездами метро смогут", - отметил Ликсутов.

Изменения, по его словам, вступят в силу с 1 января 2021 года. Именно с этого времени вступает в силу ранее утвержденный Министерством труда новый перечень работ и должностей, где ограничивается применение женского труда. В общей сложности перечень стал короче в четыре раза - количество запретных позиций сократилось с 400 до 100.

При этом, как отметил заммэра, уже сейчас открыта предварительная запись для женщин, желающих сменить профиль работы и стать машинистами метро. А в марте следующего года будет сформирована первая рабочая группа для их обучения.