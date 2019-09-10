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10.09.2019 23:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вода зашла с "тыла"

Тайфун усложнил паводковую обстановку в Комсомольске-на-Амуре
Текст: Юлия Гарднер
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(7960)
Обрушившийся на дальневосточные регионы тайфун "Линлин" особенно много бед наделал в Комсомольске-на-Амуре, которому и без того приходится обороняться от натиска реки. Ливневки с потоком не справляются, поэтому многие дороги города сейчас напоминают реки.
Воду откачивают мощными насосами, работающими и день, и ночь. Фото: МЧС России/ТАСС Воду откачивают мощными насосами, работающими и день, и ночь. Фото: МЧС России/ТАСС
Воду откачивают мощными насосами, работающими и день, и ночь. Фото: МЧС России/ТАСС

- В Комсомольске складывается неблагоприятная обстановка. За выходные здесь выпало более 83 миллиметров осадков. Оказались подтоплены улицы, вода скопилась в нижних стоках ближе к Амуру. Сейчас воду откачивают сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, а также территориальной подсистемы, - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Андрей Прокопенко.

Школы и детсады в Комсомольске-на-Амуре закрыли из-за тайфуна "Линлин"

Вода стоит в подвалах многоквартирных домов, детских садов, учебных учреждений. Занятия в трех школах и одном техникуме пришлось отменить.

А пока на окраинах города укрепляли дамбы, вода зашла с "тыла". В микрорайоне Парковый поднявшиеся грунтовые воды переполнили небольшую речку с красивым названием Теплый ключ так, что та перелилась через гидросооружение, защищающее дома. Спасателям и военным пришлось срочно наращивать дамбу, стягивая к месту ЧП грузовики с тоннами песка, гравия и обломков скальной породы.

Во власти воды оказались 377 жилых домов и 756 приусадебных участков в микрорайонах Малая Хапсоль, Мылки, Силинский, Хорпинский, Парковый, Менделеева и Победа. В городе действуют три пункта временного размещения на 240 подтопленцев. Один из них пока пустует, а вот в остальных разместились 58 человек, в том числе 18 детей. Для них организовано горячее питание.

Вода стоит в подвалах домов, детсадов и учебных учреждений. Занятия в трех школах и одном техникуме пришлось отменить

Воду откачивают мощными насосами, работающими и день, и ночь. Чтобы защитить промышленные предприятия города, возле них сооружают временные дамбы из мешков с песком.

Между тем уровень Амура у Комсомольска продолжает повышаться. На утро вторника река прибавила 12 сантиметров, достигнув отметки 8,27 метра. На дамбах, защищающих жилые микрорайоны Города юности, круглосуточно дежурят спасательные группы. На месте работают пожарные, спасатели и специалисты территориальной подсистемы РСЧС (Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. - Ред.), которые на случай нештатной ситуации оснащены необходимым оборудованием и инструментами, специализированными автомобилями и лодками.

Фото: iStock
Тайфун "Линлин" оставил без света жителей трех регионов ДФО

На подтопленном участке Хорпинского шоссе на плавающем транспортном средстве Амурского спасательного центра МЧС России дежурят спасатели. Они перевозят людей к месту учебы или работы, помогают эвакуировать вещи, мебель, бытовую технику, остатки урожая и домашних животных. Однако согласие на эвакуацию дают далеко не все. Люди говорят, что шесть лет назад уже пережили более страшное наводнение, а, значит, нынешнее им нипочем.

- Мы уточняем, есть ли у людей средства связи, чтобы вызвать нас на помощь, а также продукты питания, чистая вода и медикаменты. Напоминаем элементарные правила личной безопасности и поведения во время наводнения. При необходимости оказываем помощь в транспортировке за пределы территории, находящейся под водой, ценных вещей и домашних животных - рассказывают спасатели.

Между тем гидрологи прогнозируют дальнейший подъем уровня воды у Комсомольска до 8,5 метра...

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