У берегов Приморья спасли дрейфовавшего на пенопласте рыбака из КНДР

Российские моряки спасли у берегов Приморского края северокорейского рыбака, который дрейфовал по морю на пластине пенопласта, сообщает РИА Новости.

Человек рассказал, что провел в воде около 10 часов. Что случилось с судном, на котором он находился, не сообщается. Сейчас иностранца передали пограничникам.

В сети уже появилось видео очевидца, снявшего всю "спасательную операцию". Видно, как человеку бросают круг, до которого он не может добраться, затем еще один, а после затаскивают на борт.

Северокорейский рыбак мог попасть в шторм, вызванный тайфуном "Линлин". По данным пограничников, в северных бухтах Приморья от непогоды укрывались сотни иностранных шхун, в том числе порядка 150 шхун из Северной Кореи. Для контроля над обстановкой в эти районы были направлены дополнительные силы, пограничники проводили рейдовые мероприятия, чтобы предотвратить высадку на берег иностранных рыбаков. В понедельник погрануправление отметило, что почти все северокорейские суда покинули приморские воды.

Ситуация, когда иностранные шхуны пережидают шторм у российских берегов не единичная. Но, как говорят жители прибрежных районов края, северокорейские рыбаки не просто ждут, пока закончится непогода, но незаконно рыбачат в наших водах. Об этом свидетельствуют и многочисленные видео, появляющиеся в соцсетях.

В августе посол РФ в КНДР Александр Мацегора поднял этот вопрос в ходе беседы с заместителем министра рыбного хозяйства КНДР Ким Чхан До. Посол потребовал принять срочные меры, чтобы прекратить нарушения корейскими рыбаками правил и норм лова в российских водах, на что северокорейский чиновник ответил, что "корейская сторона настроена действовать самым решительным образом с тем, чтобы исправить ситуацию".