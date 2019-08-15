У берегов Приморья тайфун "Кроса" переждут 150 иностранных судов

Около 150 иностранных судов попросили российские пограничные власти разрешить им переждать тайфун "Кроса" у берегов Приморья, сообщает пресс-группа краевого Пограничного управления ФСБ.

Отмечается, что многие из судов находятся в "крайне плачевном состоянии и уже подняли флаг "Терплю бедствие" в соответствии с Международным сводом сигналов". Несколько иностранных шхун к настоящему моменту уже пришвартовались около острова Рикорда в заливе Петра Великого.

Пограничники следят за ситуацией, контролируя укрывшиеся от непогоды суда. Вместе с соответствующими структурами они готовы оперативно реагировать на возможные изменения обстановки. После улучшения погоды иностранных рыбаков проводят до линии границы России.

Напомним, что вчера из-за надвигающегося на Приморский край тайфуна "Кроса" синоптики объявили штормовое предупреждение. Специалисты Примгидромета обещают сильные дожди, которые будут сопровождаться ветром, порывами достигающим 28 метров в секунду. В заливе Петра Великого поднимутся двух-трехметровые волны, на участке от мыса Поворотный до мыса Золотой высота волн может достигать четырех-пяти метров.

Кстати

Данная ситуация хоть и не частая, но не уникальная: в сентябре прошлого года в бухтах Приморья от шторма, вызванного тайфуном "Джеби", укрывались около 300 иностранных судов.