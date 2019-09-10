Билан извинился за испорченный праздник на Дне города в Самаре

Дима Билан на своей официальной страничке в Instagram извинился перед самарцами за испорченный праздник на Дне города. Певец признался, что "оплошал".

Ранее в Сети появились кадры выступления Билана на городском празднике, на которых было видно, что артист не попадал в фонограмму, пел "мимо" нот. Также пользователи сообщают, что Билан показывал неприличные жесты.

В своем послании самарским поклонникам Билан признался, что выступал в нетрезвом виде, перед сценой выпил коньяк и не рассчитал. Он отметил, что из-за проблем со здоровьем он вел здоровый образ жизни и давно не употреблял алкоголь. Длительным воздержанием от употребления алкоголя он объяснил тот факт, что перепил перед выступлением.

Билан сообщил, что в ближайшее время сделает для всех самарцев бесплатный качественный концерт. Также певец хочет подарить городу детскую площадку и аппарат для лечения детей одной из самарских клиник. Билан обещает,что на концерте он извинится лично перед своими поклонниками. Он надеется, что поклонники поймут его и простят ошибку. Также певец обещает, что впредь подобное на его концерте не повторится.

Напомним, накануне жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют от властей публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.