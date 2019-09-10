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10.09.2019 13:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Рудковская высказалась о "пьяном" концерте Билана

Текст: Мария Воронова

Яна Рудковская, которая с 2005 года является продюсером поп-исполнителя Димы Билана, прокомментировала поведение артиста во время его выступления в Самаре. Ранее в свой блог в Instagram Билан выложил видео, в котором извинился перед слушателями за то, что вышел на сцену в нетрезвом состоянии, и Рудковская оставила под этим постом свой комментарий.

Шнуров отреагировал на выступление нетрезвого Билана в Самаре

Продюсер поблагодарила Билана за искренность и напомнила ему, что он - большой артист и не имеет права на ошибку. Она также отметила, что в Самаре пройдет бесплатный концерт исполнителя, а провинившийся Билан, в свою очередь, сделает городу подарки - детскую площадку и аппарат для детской больницы. "Я очень надеюсь, что Самара простит тебя… потому что в Самаре живут самые добрые и отзывчивые люди", - подписала Рудковская.

Выступление Димы Билана возмутило не только жителей города, но и пользователей Сети. В интернете появились кадры, на которых видно, что певец неадекватно вел себя на сцене - уронил микрофон, совершал странные движения. В своем блоге Билан уже попросил прощения у слушателей: "Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал". В комментариях артиста поддержали другие звезды, среди которых Игорь Николаев, Филипп Киркоров, фигурист Евгений Плющенко.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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