Рудковская высказалась о "пьяном" концерте Билана

Яна Рудковская, которая с 2005 года является продюсером поп-исполнителя Димы Билана, прокомментировала поведение артиста во время его выступления в Самаре. Ранее в свой блог в Instagram Билан выложил видео, в котором извинился перед слушателями за то, что вышел на сцену в нетрезвом состоянии, и Рудковская оставила под этим постом свой комментарий.

Продюсер поблагодарила Билана за искренность и напомнила ему, что он - большой артист и не имеет права на ошибку. Она также отметила, что в Самаре пройдет бесплатный концерт исполнителя, а провинившийся Билан, в свою очередь, сделает городу подарки - детскую площадку и аппарат для детской больницы. "Я очень надеюсь, что Самара простит тебя… потому что в Самаре живут самые добрые и отзывчивые люди", - подписала Рудковская.

Выступление Димы Билана возмутило не только жителей города, но и пользователей Сети. В интернете появились кадры, на которых видно, что певец неадекватно вел себя на сцене - уронил микрофон, совершал странные движения. В своем блоге Билан уже попросил прощения у слушателей: "Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал". В комментариях артиста поддержали другие звезды, среди которых Игорь Николаев, Филипп Киркоров, фигурист Евгений Плющенко.