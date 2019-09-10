Шнуров отреагировал на выступление нетрезвого Билана в Самаре

Инцидент с концертом Димы Билана в Самаре, где певец выступал на дне города и возмутил зрителей своим странным поведением, прокомментировал Сергей Шнуров. В своем Instagram лидер группы "Ленинград" в стихотворной форме призвал поп-звезду "наплевать" на ситуацию.

Музыкант отметил, что самарцам повезло наблюдать, как "Билан в зюзю пьяный вертит тазом", и подчеркнул - если бы тот вышел на сцену трезвым, то о концерте ничего и не написали бы. "Да и так ты, Дима, в топе Яндекса, что хорошо", подытожил Шнур в свойственной ему едкой манере.

Напомним, Дима Билан стал главной звездой на дне города в Самаре, который отмечали на прошедших выходных. Однако горожан певец не на шутку расстроил, сейчас они собирают подписи под петицией с требованием извиниться: артист "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты", сообщается в ней. Сам Билан заявил, что такое поведение - результат выпитого перед концертом коньяка, с которым он "не рассчитал".