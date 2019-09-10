Новости

Снайперскую дуэль сняли на видео 11:47
У боевика "Без лица" с Траволтой и Кейджем появится ремейк 11:46
ЦСКА выкупит Лукаса Сантоса в ближайшие дни 11:42
Рада приняла закон об импичменте президента 11:37
Беларусь возглавит Совет руководителей статслужб стран СНГ 11:35
BMW Concept 4 стал очередным кошмаром фанатов марки 11:35
В Уфе трое экс-полицейских пойдут под суд за нападение на следователей 11:29
Тайфун "Линлин" подтопил почти 380 домов в Комсомольске-на-Амуре 11:19
Никита Михалков раскритиковал премию "Оскар" 11:17
Легкоатлеты Европы выигрывают у команды США после первого дня матча 11:09
Вратарь сборной Кюрасао умер перед матчем против Гаити 11:01
Land Rover Defender стал главной премьерой Франкфуртского автосалона 11:00
В Прикамье осудили экс-начальника колонии, скрывшего побег заключенного 10:55
В Геленджике вспыхнул крупный пожар на центральном рынке 10:53
В Челябинске два судимых пациента сбежали из психбольницы 10:37
Экспедиция исследовала 10 действующих вулканов на Курильских островах 10:36
Почта Mail.ru научилась вызывать пользователям такси 10:34
Хорватский историк: Мир на Балканах зависит от России и Китая 10:33
Шнуров отреагировал на выступление нетрезвого Билана в Самаре 10:21
Жительница Урала заставила внучку просить милостыню перед мечетью 10:17
В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице 10:15
На новый истребитель РФ предложили установить "полтора двигателя" 10:15
В Екатеринбурге полиция ищет жертв докторов-мошенников 10:14
Косатка из "китовой тюрьмы" избавилась на воле от спутниковой метки 10:13
Опрос: Более 40% россиян согласны получать "серую" зарплату 10:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
10.09.2019 10:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Шнуров отреагировал на выступление нетрезвого Билана в Самаре

Текст: Инга Бугулова

Инцидент с концертом Димы Билана в Самаре, где певец выступал на дне города и возмутил зрителей своим странным поведением, прокомментировал Сергей Шнуров. В своем Instagram лидер группы "Ленинград" в стихотворной форме призвал поп-звезду "наплевать" на ситуацию.

Фото: bilanofficial/ instagram.com
Билан извинился за испорченный праздник на Дне города в Самаре

Музыкант отметил, что самарцам повезло наблюдать, как "Билан в зюзю пьяный вертит тазом", и подчеркнул - если бы тот вышел на сцену трезвым, то о концерте ничего и не написали бы. "Да и так ты, Дима, в топе Яндекса, что хорошо", подытожил Шнур в свойственной ему едкой манере.

Напомним, Дима Билан стал главной звездой на дне города в Самаре, который отмечали на прошедших выходных. Однако горожан певец не на шутку расстроил, сейчас они собирают подписи под петицией с требованием извиниться: артист "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты", сообщается в ней. Сам Билан заявил, что такое поведение - результат выпитого перед концертом коньяка, с которым он "не рассчитал".

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В МИД прокомментировали "эвакуацию американского шпиона из РФ в США"
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть
Билан извинился за испорченный праздник на Дне города в Самаре
Трамп назвал "балбесами" своих конкурентов на выборах