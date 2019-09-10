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10.09.2019 11:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе трое экс-полицейских пойдут под суд за нападение на следователей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Уфе троих бывших полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении следователей. Об этом сообщили в региональном следкоме.

В Екатеринбурге уволили обвиняемых в изнасиловании полицейских

ЧП произошло в декабре 2018 года. Двое следователей прибыли в отдел МВД по Демскому району Уфы, чтобы осмотреть помещение для административно-задержанных лиц дежурной части. Они проводили доследственную проверку по заявлению несовершеннолетнего, которого якобы избили полицейские. С собой сотрудники следкома привели двух девушек, которые должны были выступить в качестве понятых. Однако следователи не смогли выполнить свои обязанности.

По версии следствия один из обвиняемых, который в тот момент временно исполнял обязанности начальника отдела полиции, зная, о приходе следователей и цели их визита, приказал подчиненным выдворить "незваных гостей" из дежурной части. Что полицейские и сделали, применив физическую силу, а в итоге одному из следователей нанесли телесные повреждения, уточнили в управлении СКР по Башкирии. Помимо синяков у сотрудника следкома медики зафиксировали травму ноги.

Кстати, обвиняемые не признали свою вину. Но по результатам служебной проверки, их уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнил старший помощник руководителя управления СКР по Башкирии Евгений Каневский.

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