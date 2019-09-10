АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило плановые работы на производственных объектах

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги выполнения плановых работ за август текущего года. Все работы были выполнены в соответствии с утвержденным графиком и в нормативные сроки. Объекты общества функционируют в штатном режиме.

В течение августа специалистами предприятия произведен монтаж пробозаборных устройств на подводящих технологических трубопроводах линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Омск" Омского районного нефтепроводного управления (РНУ). Также была выполнена замена запорной арматуры (задвижек) на магистральных нефтепроводах (МН) Анжеро-Судженск - Красноярск, МН Омск-Павлодар, на технологических трубопроводах НПС -2 Рыбинской ЛПДС Красноярского РНУ. На магистральном нефтепродуктопроводе Омск - Сокур специалисты произвели средний ремонт запорной арматуры.

Кроме того, в августе в зоне ответственности Омского РНУ выполнено подключение построенной магистральной насосной перекачивающей станции "Барабинск" к МНПП Омск- Сокур. На Барабинской ЛПДС оперативная система измерения количества и качества нефти с серомером подключена к напорному трубопроводу.

Плановые мероприятия выполнены в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта (ТПР и КР) АО "Транснефть - Западная Сибирь". Цель - повышение надежности системы транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"