Уволили директора гимназии из-за "эскалации конфликта" с мамой ученика

После публикации в "РГ" тему подхватили множество российских СМИ. Остановить этот ураган попытались в омской мэрии, приняв непростое решение об увольнении директора гимназии Марины Дюковой. "Конфликтная ситуация достигла апогея, - заявила мэр Омска Оксана Фадина. - Никто не умаляет заслуг Марины Петровны, она уважаемый человек, внесший немалый вклад в образовательную систему города, но, если выбраться из клинча не представляется возможным, нужно все это останавливать".

Напомним, одной из сторон этого конфликта оказалась наша коллега, собкор "РГ" в Омске Наталья Граф. В прошлом году ее 14-летний сын поссорился в школе с классным руководителем. Сказанные подростком слова "Я учусь не в лучшей школе, и вы - не самый лучший учитель" молодой педагог сочла оскорблением. И директор гимназии Марина Дюкова с ней согласилась. Парню было велено извиняться, и он, после долгих бесед с матерью, внушавшей ему, что иногда следует перебороть себя и пойти на компромисс, пошел просить прощения. Однако учитель его то ли не услышала, то ли не захотела услышать, и подросток угодил на больничную койку с неврозом. Обстановочка была нелегкая. К тому моменту с обеих сторон уже было сказано многое - но не услышано ничего. Вот если бы тогда нашелся кто-то, кто смог бы их помирить! Увы.

Наталья отправила жалобы в городской департамент образования и в прокуратуру. Там вначале решили спустить все на тормозах. После этого мать вышла в публичное пространство, написав тяжелый пост в соцсетях, который невозможно читать без слез. О том, как трудно быть услышанным - а быть понятым и вовсе невозможно.

Собственно, после этого началась та самая "эскалация конфликта", о которой упоминает мэр Оксана Фадина. Никто не уступал ни пяди. Наталья защищала сына как могла, обращаясь во все инстанции. И ее упорство, ее умение не сдаваться - один из главных уроков в этой истории. Она пробила глухую стену - это нелегко, но возможно, и это надо знать тем, кто не хочет мириться с несправедливостью. Другое дело, что, возможно, нам нужно учиться останавливать конфликт до того, как ситуация пройдет точку невозврата.

Плачущую над сыном маму по анонимному доносу чуть не обвинили в экстремизме

Тем временем школьная администрация охраняла свои ценности: Марина Дюкова и сейчас считает слова "не лучший" оскорблением, а попытку (то ли она была, то ли нет) ученика записать слова учителя на диктофон - угрозой школьному миропорядку. Опытнейший педагог, очевидно, признает только знакомую всем нам авторитарную модель: непререкаемый авторитет учителя и безропотное послушание учеников.

О плюсах и минусах такой модели можно рассуждать бесконечно, она, безусловно, работает: недаром ведь гимназия N62 считается одной из лучших в Омске. Вот только на вопрос, что делать с умными, развитыми, раскованными и свободными современными подростками, "бунтарями", у такой модели ответ один - избавляться. Так и гимназия пыталась избавиться от острого на язык и не признающего авторитетов подростка - в чем, заметим, и преуспела, сейчас сын нашей коллеги учится в другой школе.

Не работает теперь в элитной гимназии и директор (обе стороны конфликта как будто "зеркалят" друг друга). Как заметила мэр Омска, в педагогической деятельности Марины Дюковой "что-то пошло не так". Оказалось, что не все разделяют мнение о том, что учитель всегда прав. Выяснилось, что от педагогов ждут гибкости и умения "слышать и чувствовать родителей", не говоря уже об учениках. Сама же Марина Петровна считает собственное увольнение слабостью со стороны руководства, которому надоела негативная информационная шумиха. "Я сожалею, что с учительством так расправляются", - с горечью говорит Марина Дюкова. По ее словам, по школе "проехали катком" - 12 проверок за год, допросы и травля в соцсетях.

И мама ученика, и уволенный педагог говорят, по сути, об одном и том же - об унижениях, которым они подверглись, об оскорблениях и совершенной невозможности найти точки соприкосновения. Мы не умеем мириться, мы умеем только воевать - до последнего, переступая все рубежи. Ведь в конце концов дошло до того, что плачущую над измученным сыном маму правоохранительные органы по анонимному доносу чуть не обвинили в экстремизме - в призывах взяться за оружие. Об этом абсурде писала "РГ". И, к счастью, здравый смысл возобладал - в возбуждении уголовного дела в отношении нашей коллеги отказано. Это подтвердили "РГ" в омском УМВД.

Но в целом конфликт, к сожалению, не исчерпан. Продолжается судебный процесс, в котором устанавливается, причинили ли действия школьных педагогов вред здоровью ученика или нет. И тут вряд ли обойдется без негативных эмоций и взаимных обвинений. Чтобы впредь избежать подобных ситуаций, в Омске решили создать Совет по этике при городском департаменте образования. Предполагается, что в него войдут руководители школ, ветераны педагогического труда, психологи. "Школа не должна превращаться в место битвы", - подчеркивает Оксана Фадина.