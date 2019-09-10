Число пострадавших в ДТП со "скорой" в Ленобласти возросло до пяти

Количество раненных при столкновении кареты скорой помощи и легкового автомобиля во Всеволожске возросло до пяти, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Госпитализирована 75-летняя женщина, которую карета "скорой" изначально везла в больницу. Также пострадали водители легковушки и медицинского автомобиля, травмы получили два фельдшера "скорой".

Медицинский автомобиль ехал с сиреной и включенными проблесковыми маячками, однако водитель за рулем "ВАЗ" не предоставил спецмашине преимущества, что и привело к столкновению. При ударе карета "скорой" перевернулась.

По факту аварии начата проверка.