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10.09.2019 17:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших в ДТП со "скорой" в Ленобласти возросло до пяти

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Количество раненных при столкновении кареты скорой помощи и легкового автомобиля во Всеволожске возросло до пяти, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Ленобласти три человека погибли в ДТП

Госпитализирована 75-летняя женщина, которую карета "скорой" изначально везла в больницу. Также пострадали водители легковушки и медицинского автомобиля, травмы получили два фельдшера "скорой".

Медицинский автомобиль ехал с сиреной и включенными проблесковыми маячками, однако водитель за рулем "ВАЗ" не предоставил спецмашине преимущества, что и привело к столкновению. При ударе карета "скорой" перевернулась.

По факту аварии начата проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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