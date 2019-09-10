Отряд Северного флота поднял флаг в самой северной точке Евразии

Члены отряда Северного флота - участники комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа установили государственный флаг России в самой северной географической точке Евразии - мысе Флигели острова Рудольфа.

Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, таким образом североморцы завершили историко-патриотическую акцию "Три флага над архипелагом". Первым же человеком, ступившим на мыс Флигели, стал австро-венгерский путешественник Юлиус Пайер. Это было 12 апреля 1874 года.

Спустя 145 лет члены отряда Северного флота вместе с учеными Русского географического общества смогли высадиться вблизи мыса и установить на одном из скальных выступов металлический флаг России. Здесь же заложили и "капсулу времени".

Историко-патриотическая акция "Три флага над архипелагом" посвящена 145-летию открытия архипелага Земля Франца-Иосифа, а также 105-летию подъема над ним флага России и 90-летию установки флага СССР.