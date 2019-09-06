Новости

Названа дата выхода на свободу Кокорина и Мамаева 17:27
В Японии обнаружен крупнейший в стране скелет динозавра 17:21
Песков: Путин проинформирован о нападении на Памфилову 17:20
В калининградской филармонии зрителей нарядят в концертные костюмы 17:02
Сергей Семак: Озвученные в СМИ суммы премиальных завышены 17:00
В Англии впервые найдены доказательства великой победы Кромвеля 17:00
Видео: задремавший на дороге слон парализовал движение транспорта 17:00
Сборная РФ по баскетболу потеряла шансы на выход в четвертьфинал ЧМ-2019 16:58
Красноярские ученые занялись поиском гена интернет-зависимости 16:55
Мутко поручил выявить препятствия для развития арендного жилья 16:52
Военная экспедиция повторила путь первопроходца Земли Александры 16:52
Гитарист Дэн Уорнер умер, спустившись со сцены 16:48
Скончался один из пострадавших в Воркуте шахтеров 16:38
Ford впервые показал кроссовер, который покорит даже Сибирь 16:35
Глава ЦБ не видит готовности к индивидуальному пенсионному капиталу 16:33
30-летняя певица Рей Харрис погибла в ДТП 16:26
Под Владимиром арестован насмерть сбивший детей водитель BMW 16:26
Басманный суд заочно арестовал основателя "Рольфа" Сергея Петрова 16:24
Вышел тизер фильма "Хищные птицы" с Марго Робби 16:17
На российско-эстонской границе задержали Cadillac с 63 кг гашиша 16:12
Новая Skoda Octavia: рассекречен основной элемент дизайна 16:11
Три человека утонули во внедорожнике в Забайкалье 16:10
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук выбыл из строя на три недели 16:04
Найден первый след живого существа в истории Земли 16:00
Житель Башкирии бросил самодельную гранату в такси 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
06.09.2019 16:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Военная экспедиция повторила путь первопроходца Земли Александры

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Один из отрядов комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа повторил путь первопроходца острова Земля Александры - путешественника из Великобритании Фредерика Джексона.

Фото: Александр Емельяненков
"Росатомфлот" покажет российским детям Северный полюс

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, военные исследователи сначала тщательно изучили фотографии и дневник Фредерика Джексона "Тысяча дней в Арктике". Они определили предполагаемое место походного лагеря первопроходца на мысе Нимрод, в котором он находился 9 и 10 апреля 1897 года. Они прошли тем же маршрутом. И нашли здесь останки собаки. Ее возраст, предположительно, не менее ста лет.

На этом же мысе располагался и лагерь немецкой метеостанции "Кладоискатель", который эвакуировали в 1944 году из-за заражения личного состава трихинеллезом после употребления медвежьего мяса. Кстати, скелет медведя зафиксировали в шести километрах от базы. Недалеко от него - стреляные гильзы и один патрон с осечкой к карабину Mauser 98k. Так что, возможно, это тот самый медведь, от мяса которого немцы и заболели. Здесь нашли и части радио- и метеорологической аппаратуры, стреляные гильзы и даже целые патроны для винтовок и пистолетов немецкого образца, консервные банки, куски плащ-палаток.

Другие находки членов экспедиции помогут открыть новые страницы в биологической и геологической истории архипелага: были обнаружены рога ископаемого оленя, а также на расстоянии более трех километров от берега остатки скелета кита и образцы окаменелого дерева.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В кабмине опровергли слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Расширен список организаций с правом присуждать ученые степени
Посольство РФ: Существенных решений по делу Коршунова принято не было
Путин назвал самое красивое место в мире
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34