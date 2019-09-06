Военная экспедиция повторила путь первопроходца Земли Александры

Один из отрядов комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа повторил путь первопроходца острова Земля Александры - путешественника из Великобритании Фредерика Джексона.

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, военные исследователи сначала тщательно изучили фотографии и дневник Фредерика Джексона "Тысяча дней в Арктике". Они определили предполагаемое место походного лагеря первопроходца на мысе Нимрод, в котором он находился 9 и 10 апреля 1897 года. Они прошли тем же маршрутом. И нашли здесь останки собаки. Ее возраст, предположительно, не менее ста лет.

На этом же мысе располагался и лагерь немецкой метеостанции "Кладоискатель", который эвакуировали в 1944 году из-за заражения личного состава трихинеллезом после употребления медвежьего мяса. Кстати, скелет медведя зафиксировали в шести километрах от базы. Недалеко от него - стреляные гильзы и один патрон с осечкой к карабину Mauser 98k. Так что, возможно, это тот самый медведь, от мяса которого немцы и заболели. Здесь нашли и части радио- и метеорологической аппаратуры, стреляные гильзы и даже целые патроны для винтовок и пистолетов немецкого образца, консервные банки, куски плащ-палаток.

Другие находки членов экспедиции помогут открыть новые страницы в биологической и геологической истории архипелага: были обнаружены рога ископаемого оленя, а также на расстоянии более трех километров от берега остатки скелета кита и образцы окаменелого дерева.