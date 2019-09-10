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10.09.2019 13:20
Рубрика: Страхование

Автовладельцы подали финомбудсмену рекордное число обращений по ОСАГО

Текст: Юлия Кривошапко
Автовладельцы в августе направили финансовому уполномоченному рекордное число обращений - свыше 13,2 тысячи. Это в 1,6 раза больше, чем месяцем раньше. К рассмотрению было принято около 40 процентов заявлений. В половине случаев омбудсмен встал на сторону заявителя.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В целом за три месяца работы на рынке моторного страхования - ОСАГО, каско, ДСАГО (добровольное ОСАГО на расширенные суммы) - в службу омбудсмена поступило 24158 обращений. Подавляющее большинство - 96 процентов - связано с "автогражданкой", сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

В августе потребители подали свыше 12,8 тысячи таких обращений.

Фото: iStock
Финомбудсмен вынес решение о рекордной выплате по ОСАГО

Чаще всего автовладельцы не согласны с размером страховой выплаты по ОСАГО, уточнил он. Примечательно, что по каско основная причина спора другая - отказ страховой компании в выплате возмещения. "Число обращений в отношении этого вида добровольного автострахования в августе заметно увеличилось - плюс 73,6 процента по сравнению с июлем. "Средний размер требований вырос на 3 процента - до 212,6 тысячи рублей", - уточнил Юрий Воронин.

Лидерами по количеству жалоб финансовому уполномоченному стабильно остаются жители Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов. Наибольшее количество обращений омбудсмену поступает от жителей Краснодарского края.