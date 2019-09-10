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10.09.2019 13:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Берег станет золотым

Неподалеку от Ялты может появиться новая игорная зона
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 201(7959)
Министерство финансов Крыма направило в федеральный Минфин документы на создание игорной зоны "Золотой берег" на 15 гектарах вблизи поселка Кацивели в Ялте.

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов сообщил "РГ", что к строительству игорных объектов планируется приступить уже в октябре.

- Мы ожидаем постановления правительства РФ, в котором будет определено, кто и как будет заниматься управлением. Игорная зона даст много рабочих мест, а сама она станет точкой притяжения и увеличит турпоток, - подчеркнул он.

Мэр Ялты отметил, что в процессе создания игорной зоны необходимо будет продумать логистику, чтобы туристы могли максимально быстро и комфортно туда приезжать. Он уточнил, что в сентябре-октябре на участке начнется снос недостроя.

- Там находятся старые сооружения, непригодные для игорных объектов, - пояснил Челпанов и добавил, что игорная зона будет располагаться за пределами населенного пункта, как того требует федеральное законодательство.

Фото: Алексей Тютлин
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Напомним, в июле 2014 года Госдума приняла закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи. В нем отмечается, что определять их границы и расположение будут власти региона. Пять специальных территорий уже появились вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом, на азовско-черноморском побережье Кавказа и в Сочи.

О том, что подобная зона в Крыму будет построена в поселке Кацивели, стало известно весной прошлого года. Глава республики Сергей Аксенов заявил о готовности рабочего проекта и рассказал, что оператором станет крупный инвестор, имя которого из-за санкций не раскрывается. Вместе с тем он уточнил, что инвестор готов вложить в ее развитие около восьми миллиардов рублей.

В декабре 2018 года горсовет Ялты передал земельный участок в Кацивели для строительства игорной зоны из муниципальной в государственную собственность.

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