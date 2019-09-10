Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым

Президент России Владимир Путин предложил Государственному совету РК второго созыва рассмотреть три кандидатуры на должность главы Республики Крым. Об этом заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Кандидаты представляют три общероссийские политические партии, прошедшие в региональный парламент по итогам выборов 8 сентября.

Депутаты выберут одного из трех политиков - это Сергей Аксенов от "Единой России", Сергей Богатыренко как лидер регионального отделения КПРФ и депутат Госдумы РФ от ЛДПР Павел Шперов.

Напомним, из 75 мест в Госсовете Крыма "Единая Россия" займет 60, ЛДПР - 10, КПРФ - пять.

После выборов Госсовета РК первого созыва в сентябре 2014 года Сергей Аксенов был утвержден депутатами главой РК на пять лет.