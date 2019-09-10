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10.09.2019 13:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Президент России Владимир Путин предложил Государственному совету РК второго созыва рассмотреть три кандидатуры на должность главы Республики Крым. Об этом заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
"Единая Россия" заняла первое место на выборах в Госсовет Крыма

Кандидаты представляют три общероссийские политические партии, прошедшие в региональный парламент по итогам выборов 8 сентября.

Депутаты выберут одного из трех политиков - это Сергей Аксенов от "Единой России", Сергей Богатыренко как лидер регионального отделения КПРФ и депутат Госдумы РФ от ЛДПР Павел Шперов.

Напомним, из 75 мест в Госсовете Крыма "Единая Россия" займет 60, ЛДПР - 10, КПРФ - пять.

После выборов Госсовета РК первого созыва в сентябре 2014 года Сергей Аксенов был утвержден депутатами главой РК на пять лет.

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