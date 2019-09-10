Один человек пострадал при крупном пожаре в центре Геленджика

В Геленджике один человек пострадал в результате крупного пожара, вспыхнувшего на Центральном рынке города. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, один человек отравился угарным газом и был срочно доставлен в городскую больницу. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации, пострадала женщина. Она надышалась дымом и пожаловалась на головокружение. Врачи сказали, что с ней все хорошо, однако она останется в больнице под наблюдением медиков до конца дня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, из-за пожара полицейские эвакуировали жителей двух многоэтажек, расположенных в районе рынка.

"Полицейские оцепили территорию, чтобы обеспечить свободный проезд спецтехники к тушению огня. Одновременно сотрудники провели эвакуацию жителей двух многоэтажных домов, так как они стоят близко, через дорогу к месту ЧП. Был совершен поквартирный обход", - рассказали в ведомстве.

Крупный пожар на Центральном городском рынке вспыхнул сегодня утром - сообщение о ЧП на улице Херсонской поступило на пульт дежурного Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона в 09.22. Загорелись ларьки в торговом павильоне на площади около 300 квадратных метров.

На кадрах видео пожара, появившегося в Сети, видны огромные черные клубы дыма, разносимые ветром. Огонь удалось полностью ликвидировать в 11.40. О причинах возгорания пока не сообщается.