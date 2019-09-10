Новости

Надаль рассказал, почему расплакался после завершения финала US Open 13:00
"Заряженного" универсала Lada Vesta Sport не будет 13:00
Звездная болезнь: новый Mercedes-Benz EQS дебютировал во Франкфурте 12:55
Режиссер "Гоголя" снимет screenlife-хоррор про воскрешение мертвецов 12:54
Федор Кудряшов: Проскакивали мысли, неужели не сможем выиграть 12:49
Жара в Москве продержится до пятницы 12:47
Лукашенко обозначил позицию по оказанию господдержки 12:46
Рейс из Новосибирска в Москву отложили из-за неисправности самолета 12:45
Большинство россиян уверены во вредном влиянии компьютерных игр 12:44
Судебные приставы Вологодчины помогли отцу встретиться с детьми 12:39
Роспотребнадзор в 40 раз сократит число санитарных норм и правил 12:36
Глава РФС высказался против совмещения Черчесовым работы в сборной и клубе 12:32
На Кубани при пожаре в частном доме погибли муж с женой 12:31
На Урале футбольные ворота насмерть задавили школьника 12:28
В Хабаровском крае унесло троих парней, купающихся при паводке 12:26
Родителей будут информировать о необходимых детям прививках 12:25
Один человек пострадал при крупном пожаре в центре Геленджика 12:24
Ученые описали ранее неизвестное шестое массовое вымирание 12:24
Вышел трейлер очередного ремейка слэшера "Черное Рождество" 12:16
На Сахалине реанимировали пациента после 25-минутной остановки сердца 12:09
Инвалид-колясочник из Приамурья совершил прыжок с парашютом 12:07
"Их сожгли, а потом заморозили": восстановлен ход последнего дня мезозоя 12:07
Когда и по какой цене в России появится новый Land Rover Defender 12:07
Вышел трейлер "Маяка", нового хоррора режиссера "Ведьмы" 12:00
Тюменский губернатор рассказал о программе Десятого нефтегазового форума 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
10.09.2019 12:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек пострадал при крупном пожаре в центре Геленджика

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Геленджике один человек пострадал в результате крупного пожара, вспыхнувшего на Центральном рынке города. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС.

В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка

По данным ведомства, один человек отравился угарным газом и был срочно доставлен в городскую больницу. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации, пострадала женщина. Она надышалась дымом и пожаловалась на головокружение. Врачи сказали, что с ней все хорошо, однако она останется в больнице под наблюдением медиков до конца дня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, из-за пожара полицейские эвакуировали жителей двух многоэтажек, расположенных в районе рынка.

"Полицейские оцепили территорию, чтобы обеспечить свободный проезд спецтехники к тушению огня. Одновременно сотрудники провели эвакуацию жителей двух многоэтажных домов, так как они стоят близко, через дорогу к месту ЧП. Был совершен поквартирный обход", - рассказали в ведомстве.

Крупный пожар на Центральном городском рынке вспыхнул сегодня утром - сообщение о ЧП на улице Херсонской поступило на пульт дежурного Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона в 09.22. Загорелись ларьки в торговом павильоне на площади около 300 квадратных метров.

На кадрах видео пожара, появившегося в Сети, видны огромные черные клубы дыма, разносимые ветром. Огонь удалось полностью ликвидировать в 11.40. О причинах возгорания пока не сообщается.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В МИД прокомментировали "эвакуацию американского шпиона из РФ в США"
Рада приняла закон об импичменте президента
Один человек пострадал при крупном пожаре в центре Геленджика
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Билан извинился за испорченный праздник на Дне города в Самаре