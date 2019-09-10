Один из участников стартовавшего в Ханты-Мансийске Кубка мира по шахматам среди мужчин - международный гроссмейстер Даниил Юффа. 22-летний тюменец известен не только в шахматном мире. В свое время он произвел потрясающее впечатление на российских телезрителей, когда исполнил на фортепиано в шоу "Удивительные люди" различные по тональности классические произведения, меняя их по команде ведущего, и вслепую сыграл партии в быстрые шахматы на трех досках. Не допустив не единого сбоя в воспроизведении музыки, Даниил за восемь с половиной минут победно завершил поединок-концерт.

Фото: Давид Льяда

В беседе с корреспондентом "РГ" он рассказал, каким образом ему удалось справиться с двумя, казалось бы, абсолютно несовместимыми задачами, ради чего провел сеанс одновременной игры с тюменскими бездомными, а также высказал мнение по поводу беспомощности мастеров перед компьютерным соперником.

Даниил, вас следует поздравить с окончанием магистратуры Тюменского госуниверситета. Очевидно, тяжело было совмещать участие в международных соревнованиях и учебу? Полученная профессия - про запас, да?

Даниил Юффа: Совмещать, конечно, непросто, учеба не позволяла уделять столько времени шахматам, сколько необходимо. Что касается специализации - финансовой экономики, то она мне интересна, в ней совмещены любимая мной математика с элементами психологии, социологии. Плотно заняться экономикой придется, вероятно, в будущем. Сейчас нет ничего важнее участия в шахматных турнирах и повышения личного рейтинга.

В шоу-представлении вы играли сразу и на фортепиано, и на шахматных досках, причем спиной к ним. Даниил, это нечто невообразимое, противоречащее человеческому мышлению. Вульгарно выражаясь, мозги выносит. Так в чем суть "фокуса" или феномена?

Даниил Юффа: В занимательной книге "Гении и аутсайдеры" приводится "правило 10 тысяч часов". Группа "Битлз", когда еще только образовалась, играла в разных барах по 10-12 часов в день. Суммарно довольно быстро перешла 10-тысячный рубеж. В итоге количество переросло в качество, она обрела успех. У меня несколько иначе, но правило сработало. Я выбрал для этой шахматно-музыкальной композиции несложные в исполнении вальсы, прелюдии, ноктюрны, которые прежде играл сотни раз. Они прочно записались на "диск" механической памяти мозга.

То есть руки сами по себе - автоматически перебирали клавиши, мозг же был занят анализом шахматных комбинаций?

Даниил Юффа: В общем верно, я был больше сконцентрирован на сеансе игры, чем на музыке. В ней достичь автоматизма реально. И все-таки разрыв на два процесса весьма ощутим.

Вы тогда вслепую играли на трех досках. А максимум для вас сколько?

Даниил Юффа: Шесть-семь. Давненько, кстати, не упражнялся. Игра вслепую позволяет проверить состояние пространственного мышления и памяти.

Каков же "лимит" в сеансе открытой игры?

Даниил Юффа: Не знаю. Да хоть полсотни человек. Все зависит от физической выносливости. Чем больше игроков, тем дольше на ногах.

Вы дали такой сеанс бездомным, которых приютил в Тюмени центр помощи "Милосердие". Что подвигло?

Даниил Юффа: Мне предложили - я согласился. Каждый должен что-то делать для общественного блага. Рад тому, что чуток скрасил этим людям их будни. Они вроде бы остались довольны.

Вас не смущает, что шахматный суперкомпьютер безоговорочно стал абсолютным и вечным чемпионом мира?

Даниил Юффа: Ничего не поделаешь - у самых сильных шахматистов нулевые шансы одолеть мощную компьютерную программу. Теперь накануне турниров гроссмейстеры все больше тренируются с машинами. При хорошей подготовке проще играть на настоящей доске, на ней часто прослеживаются уже знакомые комбинационные очертания.

Иногда случаются шахматные баталии среди компьютеров. Любопытно за ними наблюдать. Но, считаю, истинные шедевры рождаются при состязании человеческого интеллекта. Тут напряжение, изящество комбинаций, боль ошибок, торжество победы.

Как относитесь к призывам о введении всеобщего шахматного обучения в детских садах и школах?

Даниил Юффа: Положительно. В чем, на мой взгляд, безусловная польза шахмат: они учат принятию вдумчивых, взвешенных решений в неординарных, критических ситуациях, подвигают к достижению результата, способствуют самостоятельности мышления. Закладывать эти качества надо в юном возрасте. По поводу подготовки профильных педагогов. Практикуется переобучение преподавателей других дисциплин - людей, которые порой даже не умеют передвигать фигуры. Использовать дилетантов - в ущерб благому делу. В стране немало шахматистов уровня кандидата в мастера спорта. Вот им и надо предлагать учительские места.

Ключевой вопрос

Вы преданы исключительно шахматам и ничего другого, равного им, для вас не существует? А, к примеру, музыка - какова ее роль?

Даниил Юффа: Я не отношусь к фанатично зацикленным на шахматах. Встречал таких людей немало. Они не производят впечатление вполне здоровых - дисгармония ощущается. Предельно сосредоточиваюсь на шахматах во время поединков и при подготовке к ним. Понятно, что "шахматное сознание" преследует всюду. Сидишь за рулем машины и вдруг невольно мыслями возвращаешься к сыгранной недавно партии. В вузе во время пар мог следить за текущими супертурнирами. На одном из детских первенств после партии, завершившейся вничью, мне приснился план победы - за соперника, а его не увидели при анализе партии даже мои тренеры.

Шахматной грамоте меня обучили в три года, нотной - в пять лет. С тех пор с музыкой не порывал, но настойчиво и регулярно ею не занимался. Человек вдохновения: могу 5 - 6 часов кряду не отходить от инструмента, а бывает апатия - и видеть его не хочу. Мой дед Яков Фроимович хотел, чтобы я стал профессиональным музыкантом. Скажу так: его желание наполовину осуществлено. Однако шахматы значимей музыки, с ними сопутствует успех. Не мне выступать в филармониях, но музицирую, и музыкальный мир дорог, близок. Слежу за талантливыми соотечественниками - Николаем Луганским, Даниилом Трифоновым, Иваном Бессоновым, другими молодыми исполнителями.

В последние годы привлекает живопись. Она, к слову, ассоциируется в моем сознании с творчеством тех или иных маститых музыкантов в исторических параллелях. Допустим, Шопен - с полотнами Эжена Делакруа, чье имя связано с Великой французской революцией, о которой изрядно начитан. Увлекся Листом и вместе с ним - импрессионистами. Погрузился в мир Рахманинова, и в нем открыл для себя Пикассо, Дали, Домингеса, Модильяни. По мере возможности пытаюсь восполнять пробелы в познании классики художественной литературы, кинематографа...

Хроника успеха

Обязан деду за победу

Кандидатом в мастера спорта Даниил Юффа стал в 8 лет после успешного участия в первенстве области среди взрослых. Многократный призер региональных, всероссийских, международных турниров, в том числе первенства Европы и чемпионата мира по классическим шахматам. Даниил считает, что обязан своим достижениям в первую очередь деду, привившему с младенчества любовь к шахматам, ветерану Великой Отечественной, архитектору Якову Фроимовичу Юффе. По словам Даниила, высшим моральным авторитетом для него являются родители-наставники - доктор наук профессор Александр Яковлевич и врач Елена Петровна.

Как Юффа Цезарем стал

Ведущий телепрограммы "Удивительные люди" дал Даниилу минуту для запоминания позиций на трех досках. Дебютные партии смоделировал компьютер. Возле досок с магнитными фигурами встали шахматисты, они озвучивали свои ходы, музыкант же, сидя к ним спиной и играя на фортепиано, немедленно называл ответные. В ходе концерта тюменец исполнил девять фрагментов музыкальных произведений.

Наталья Бехтерева, будучи руководителем Института мозга человека РАН, так прокомментировала исторический миф о Юлии Цезаре, который якобы мог без усилий заниматься несколькими делами одновременно: "Идет быстрое переключение с одной деятельности на другую при минимальных потерях информации и с удержанием в памяти ведущей линии во всех ситуациях. И, как я думаю, не очень эмоционально значимых. Если хотя бы одно из "дел" окажется доминирующим - в его пользу сломается вся система".

Кстати

С 9 сентября по 4 октября столица Югры уже в пятый раз принимает Кубок мира по шахматам. В Ханты-Мансийск прибыли 128 игроков из 47 стран в возрасте от 14 до 53 лет. Наибольшее представительство у РФ (28 участников), Индии (10), КНР (7), США (6). На кону 1,6 миллиона долларов призового фонда. Турнир пройдет по нокаут-системе, когда для шахматиста первое же поражение означает выход из состязаний. В стартовых поединках сойдутся, к примеру, югорчанин Дмитрий Яковенко и перуанец Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара, тюменец Даниил Юффа и чех Дэвид Навара. Победители получают путевки на турнир претендентов на титул чемпиона. Ну а в 2020 году в Ханты-Мансийске пройдет Всемирная шахматная олимпиада, где число игроков возрастет до 3,5 тысячи.