СК просит заочный арест для братьев Ананьевых по делу о растрате

Если суд удовлетворит ходатайство следствия, братья Ананьевы будут заключены в СИЗО после того, как их экстрадируют или задержат на территории России. По данным суда, следствие уже объявило братьев Ананьевых в международный розыск.
Ранее в пресс-службе ПАО "Промсвязьбанк" рассказывали, что в 2018 году банк подал заявление в правоохранительные органы, по результатам проверки которого было возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования изучается противоправная деятельность его бывших совладельцев - братьев Ананьевых. На счета, земли, дома, автомобили и самолеты Ананьевых наложен арест.
Долгое время ключевым активом братьев был Промсвязьбанк, который в 2017 году на фоне серьезных финансовых проблем попал под санацию государства. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу, а единственным акционером является Росимущество.
Напомним, в конце прошлой недели Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте основного владельца группы компания "Рольф" Сергея Петрова, находящегося, по данным СК, с 2016 года в Австрии.