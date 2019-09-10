СК просит заочный арест для братьев Ананьевых по делу о растрате

В Басманный районный суд Москвы поступили ходатайства следователей об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заочно в отношении Алексея и Дмитрия Ананьевых. Об этом во вторник сообщили в суде. Бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых, согласно поступившим в суд материалам, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ "присвоение или растрата организованной группой либо в особо крупном размере". По ней фигурантам грозит до 10 лет колонии.

Если суд удовлетворит ходатайство следствия, братья Ананьевы будут заключены в СИЗО после того, как их экстрадируют или задержат на территории России. По данным суда, следствие уже объявило братьев Ананьевых в международный розыск.

Ранее в пресс-службе ПАО "Промсвязьбанк" рассказывали, что в 2018 году банк подал заявление в правоохранительные органы, по результатам проверки которого было возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования изучается противоправная деятельность его бывших совладельцев - братьев Ананьевых. На счета, земли, дома, автомобили и самолеты Ананьевых наложен арест.

Долгое время ключевым активом братьев был Промсвязьбанк, который в 2017 году на фоне серьезных финансовых проблем попал под санацию государства. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу, а единственным акционером является Росимущество.

Напомним, в конце прошлой недели Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте основного владельца группы компания "Рольф" Сергея Петрова, находящегося, по данным СК, с 2016 года в Австрии.