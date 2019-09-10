СМИ сообщили о подорожании автомобилей из-за утильсбора

С начала 2020 года в России может значительно повыситься утилизационный сбор на автомобили. Соответствующее предложение выдвинул Минпромторг РФ, сообщает "Коммерсант". Главная цель повышения - сохранение барьера для импорта автомобилей после последнего снижения пошлин на ввоз готовых машин в Россию на уровне 30 процентов от стоимости.

По мнению экспертов, не исключено, что повышение утилизационного сбора может привести к постепенному подорожанию автомобилей, произведенных и в нашей стране. Как отметил исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов, сбор составляет несколько десятков тысяч рублей в стоимости всех автомобилей, в том числе и локализованных.

Прямых компенсаций утильсбора формально нет. А потому подорожание импортных машин может повлечь увеличение цен и на те модели, которые собирают на территории России.

Аналитик уверен, что, скорее всего, резкого повышения стоимости не будет: некоторые концерны ограничатся 2-4 процентами. В среднем ставки сбора могут вырасти на 80 процентов (в легковом сегменте - на 110 процентов).

Утильсбор ввели для импортеров автомобилей в 2012 году для компенсации снижения пошлин после вступления России в ВТО. С 2014 года его распространили на весь рынок: автоконцерны, чье производство локализовано на территории РФ, начали выдавать промышленные субсидии.

Предыдущее повышение утильсбора произошло в прошлом году: в среднем он увеличился на 15 процентов (по некоторым позициям - на 90 процентов). Тогда это привело к росту цен на автомобили. Как уточнялось в пояснительной записке к проекту бюджета 2019 года, эффект от повышения ставки в прошлом году составил 39,3 миллиарда рублей.