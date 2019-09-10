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10.09.2019 20:32
Рубрика: Легковые авто

Сбор с колес

Автомобили могут подорожать в 2020 году
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 202 (7960)
С 1 января 2020 года может существенно повыситься утилизационный сбор на автомобили, следом вырастут и цены, прогнозируют СМИ.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Утильсбор введен в 2012 году фактически как компенсация снижения пошлин после вступления России в ВТО: сначала сбор платили только импортеры, но с 2014 года его распространили на весь рынок, а локализованным автоконцернам взамен предоставляются промышленные субсидии. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%, в 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям - на 90%. После этого росли и цены на автомобили.

Как пояснил "РГ" партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто, машины, которые производятся в России, если и подорожают, то незначительно, импортные автомобили могут вырасти в цене пропорционально росту утилизационного сбора.

Фото: iStock
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Импортные автомобили составляют чуть более 10% российского авторынка.

По словам Моржаретто, утилизационной сбор представляет собой своего рода закамуфлированный налог, который пока не имеет отношения к утилизации машин. Доходы от утильсбора поступают в федеральный бюджет и расходуются на самые разные нужды. "Платят утилизационный сбор все производители, а также импортеры. Производителям сбор компенсируют из бюджета, но не сразу, а в промежутке от трех до шести месяцев", - поясняет эксперт.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что минпромторг подготовил и направил в правительство предложения по очередному повышению ставок утилизационного сбора на машины. По предварительным расчетам, в среднем ставки могут вырасти на 80%, а в легковом сегменте - на 110%. Это, по данным экспертов, может привести к удорожанию стоимости автомобилей на 2-4%.

На момент подписания номера в министерстве не смогли подтвердить "Российской газете" информацию о готовящемся повышении утильсбора.