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10.09.2019 02:12
Рубрика: Спорт

Станислав Черчесов: "Шесть очков давали, и мы их взяли"

Текст: Илья Зубко (Калининград)
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Казахстаном (1:0) в рамках отбора к Евро-2020 ответил на вопросы журналистов.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Казахстана. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Казахстана. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными командами России и Казахстана. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Это матч из серии "победить и забыть" или было что почерпнуть из него?

Станислав Черчесов: И то, и другое. Победили сегодня - забыть, завтра посмотреть и потом проанализировать. То, что мы хотели - сделали. Команда играла, команда была правильно расставлена. Единственное - у нас не было последнего паса и завершающего удара. Но никакой недооценки у нас не было, поскольку знали, что играем с хорошей командой. Казахстан набрал семь очков, они шли за нами. Им очки тоже никто не дарил. У них новый тренер, и уже видно его почерк. Там тоже замены происходят, и это все надо было учитывать.

Фото: Григорий Дукор/ТАСС
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Как оцените калининградский стадион и болельщиков?

Станислав Черчесов: Калининградских болельщиков мы оценим на пять с плюсом по четырехбалльной системе. Ну и наконец-то мы распечатали (ворота стадиона - прим. авт.). Потому что мы здесь со шведами сыграли 0:0, и сегодня был практически такой же матч по содержанию. Хорошо, что мы выиграли. А так - нам нравится город, команда себя чувствует комфортно. Хорошо нас встречают, болельщики у гостиницы - их много, много чего хотят, но ведут себя корректно. Единственное - мы ничего не видим, кроме стадиона и гостиницы.

Ожидали ли такого сложного матча с соперником, которого на выезде весной разгромили 4:0?

Станислав Черчесов: Ожидал. Если бы не ожидал, сегодня у нас были бы большие проблемы. 4:0 тогда было, а каждая игра - это новый спектакль.

Фернандес минуте на 70-й получил повреждение. Не было опасения, что он не сможет продолжить игру, а замен уже не осталось?

Фото: РИА Новости.
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Станислав Черчесов: Он должен был продолжить игру. Он продолжил и свою работу сделал. Нам просто нельзя было время терять, потому что надо было переламывать игру. Понятно, это определенный риск - делать третью замену в середине тайма. Но игра подсказывала, что надо делать замены. Потому что и Ахметов чуть-чуть подзадохнулся и мы стали контратаки пропускать, середину поля проигрывать. Надо было игру читать и свои выводы делать.

Вы как-то сказали, что игры сборной в регионах - дань чемпионату мира. Ваша позиция изменилась?

Станислав Черчесов: Абсолютно нет. Мы пока не играли в Екатеринбурге и Волгограде. Бог даст, мы свое обещание выполним. Так получается, что сейчас мы играли в Глазго, и ближайший город - Калининград, чтобы мы долго не летели. Нам же тоже надо правильно готовиться к играм.

Как оцените оба прошедших матча для сборной России?

Станислав Черчесов: Если чисто арифметически - на пять баллов, потому что шесть очков давали, шесть мы взяли. Теперь задача правильно проанализировать каждого футболиста, что мы упустили, что не подсказали. Мы игру с Шотландией практически не разбирали, потому что у нас уже следующий матч и нет времени возвращаться. Сейчас они выиграли, через день они все забудут, а мы встретимся через месяц, когда они не помнят, с кем играли, чего натворили. Иногда это сложно бывает. Поэтому тренер сборной - такая специфическая работа. Профессия вроде одна и та же, но тренер сборной и клуба - огромная разница.

Фото: EPA.
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Вы во втором тайме вернулись к варианту состава, который был в Шотландии. Вас не убедили перестановки, которые вы провели?

Станислав Черчесов: Нет-нет. Вариантов бывает несколько. Кудряшов перешел в другой клуб, мы знаем его состояние. Знаем состояние Ионова - его и в Шотландии заменили, потому что у него стало икроножную мышцу сводить. Это уже первый признак того, что к нему надо аккуратно подойти. Мы знали, что они все равно выйдут и помогут, потому что Миранчук и Черышев - быстрые игроки, которые измотают соперника. А замена Ахметова уже из другой серии. С одной стороны нам надо было забивать, а мы выпустили более оборонительного полузащитника. Но выпустили его для того, чтобы оба опорника закрывали зоны, а крайние защитники выше поднимались. Я доволен тем, кто как играл и что делал. Другое дело, что игрокам шанс дается, и они его должны использовать. Все просто.

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