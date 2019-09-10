Трамп заявил о готовности принять участие в переговорах РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп готов принять участие в переговорах между Россией и Украиной, если это будет необходимо. Об этом американский лидер заявил в понедельник, выступая перед журналистами на лужайке Белого дома.

Ему был задан вопрос, стоит ли Вашингтону участвовать в переговорном процессе в нормандском формате. "Если им нужно, чтобы я принял участие, я приму", - цитирует ТАСС главу Белого дома. Трамп подчеркнул, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной - это очень позитивное событие.

Напомним, седьмого сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемых лиц по формуле "35 на 35". В числе освобожденных с российской стороны были моряки, задержанные в 2018 году за нарушение госграницы. В Россию вернулся - руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Обмен приветствовали на Западе. Не остался в стороне и Дональд Трамп. Он поздравил обе страны, отметив, что это очень хорошая новость и, "возможно, первый гигантский шаг к миру".