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Рубрика: В мире

Трамп заявил о готовности принять участие в переговорах РФ и Украины

Фото: P Photo/Andrew Harnik Фото: P Photo/Andrew Harnik
Фото: P Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп готов принять участие в переговорах между Россией и Украиной, если это будет необходимо. Об этом американский лидер заявил в понедельник, выступая перед журналистами на лужайке Белого дома.

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Ему был задан вопрос, стоит ли Вашингтону участвовать в переговорном процессе в нормандском формате. "Если им нужно, чтобы я принял участие, я приму", - цитирует ТАСС главу Белого дома. Трамп подчеркнул, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной - это очень позитивное событие.

Напомним, седьмого сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемых лиц по формуле "35 на 35". В числе освобожденных с российской стороны были моряки, задержанные в 2018 году за нарушение госграницы. В Россию вернулся - руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Обмен приветствовали на Западе. Не остался в стороне и Дональд Трамп. Он поздравил обе страны, отметив, что это очень хорошая новость и, "возможно, первый гигантский шаг к миру".

В мире США В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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