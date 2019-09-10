Украина хочет обменять еще 113 граждан из России

Киев и Москва до конца года могут провести второй этап освобождения осужденных и задержанных лиц. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Я так считаю, что может быть возвращение наших граждан", - заявила Денисова в эфире телеканала "1+1". Так она ответила на вопрос о возможности нового этапа освобождения задержанных.

Омбудсмен подчеркнула, что на территории России в настоящий момент находятся 113 украинских заключенных.

"Мы не останавливаемся, мы проводим переговоры. И лично президент, и руководитель рабочей группы Андрей Ермак проводят переговоры, чтобы вернуть всех", - отметила Денисова и сообщила, что о том, что "перспективы есть, но для этого нужна "тишина".