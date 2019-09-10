В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов

Двухзначных темпов роста цен на авиабилеты нет, данные Росстата отражают лишь средние затраты пассажиров, пояснили "РГ" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как подчеркнули в ФАС, данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами. "Статистика оценивает "средний чек" - средние затраты пассажиров на усредненный перелет, что характеризует скорее покупательную способность населения, но не рост цен", - отметили в антимонопольной службе.

Данные Росстата в совокупности отражают рост пассажиропотока, изменение дальности и направлений полетов, чартерные и международные программы, различные тарифы, включая, промо-акции и условия провоза багажа. К тому же сопоставление декабря и августа в принципе некорректно, отметили в ФАС.

В ведомстве также подчеркнули, что ФАС отслеживает чистый рост цен на конкретных внутрироссийских регулярных маршрутах в сопоставимых условиях.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата сообщила, что цены на авиабилеты в России с января по август этого года выросли на 24 процента. Причем, как отметило издание, так интенсивно цены в эконом-классе не росли минимум 11 лет.