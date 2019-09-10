Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть

Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на данные Росстата. Отмечается, что так интенсивно цены на перелеты в эконом-классе не росли минимум 11 лет.

Добавим, что на проходившем недавно Восточном экономическом форуме была озвучена совсем другая цифра - 7 процентов.

Главными причинами подорожания называют высокую стоимость авиакеросина и избыточность провозных емкостей (слишком много рейсов).

В то же время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста цен. Платежеспособность россиян остается на прежнем уровне. Поэтому вряд ли есть смысл сильно поднимать цены. Спрос упадет, уверены в ФАС.