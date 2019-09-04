Минтранс: За полгода авиабилеты подорожали на 7 процентов

За минувшие шесть месяцев авиабилеты в России подорожали на 7 процентов. Такие данные прозвучали в рамках Восточного экономического форума.

Начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова, комментируя слухи о резком скачке цен на билеты, не стала делать никаких прогнозов и называть конкретные цифры. "Цены на керосин - все-таки основное, от чего зависит стоимость перевозки", - подчеркнула Петрова, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее газета "Известия", ссылаясь на нескольких экспертов, писала, что до конца года авиабилеты в России подорожают на 9-10 процентов. Это произойдет из-за высокой стоимости авиакеросина, а также избыточности провозных емкостей (слишком много рейсов). Перевозчики захотят компенсировать убытки.

А вот Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста цен. В ведомства отметили, что цены на авиаперевозки напрямую зависят от спроса и платежеспособности граждан. Поэтому вряд ли есть смысл их сильно завышать.