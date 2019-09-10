На этой неделе Российский национальный оркестр откроет фестиваль своего имени, оркестр "Виртуозы Москвы" проделает путь от барокко до авангарда, оркестр Концертгебау выступит в джазовой ипостаси, а оркестр Игоря Бутмана - в классической.

Кто играет: Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева, Хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, солисты Миша Майский, Полина Шамаева, Юрий Ростоцкий.

Что играет: К. Сен-Санс - "Пляска смерти", Концерт № 1 для виолончели с оркестром, А. Скрябин - Симфония № 1.

Почему идти: Начало филармонического сезона в Москве уже традиционно связано с Большим фестивалем Российского национального оркестра под руководством Михаила Плетнева. Откроют программу XI фестиваля РНО два произведения Сен-Санса - ироническая "Пляска смерти" и с первых же тактов пленяющий широтой мелодического дыхания Первый виолончельный концерт (солировать будет Миша Майский - главный виолончелист современности). А кульминацией концерта станет исполнение Симфонии №1 Скрябина - сочинения романтического в своей основе и сокрушительного по своей мощи; последнюю из этих составляющих усилит Хоровая капелла имени Юрлова. За дирижерским пультом - маэстро Михаил Плетнев.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 13 сентября; 800 - 3 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Джазовый оркестр Концертгебау, солистка Сабрина Старке.

Что играет: Посвящение Нине Симон.

Почему идти: Что бы ни пела Нина Симон - собственные наивно-возвышенные произведения или джазовые "стандарты", ее гипнотический голос неизменно подчинял слушателя своей воле. Именно это "тоталитарное" свойство оставило память о ней как об одной из самых эффектных певиц прошлого века. На концерте-посвящении шедевры из репертуара легенды джаза исполнит Сабрина Старке, которую критики именуют не иначе как "музыкальной дочерью Нины Симон". Аккомпанировать ей будет Джазовый оркестр Концертгебау - гордость одноименного филармонического зала в Амстердаме. И если этот трибьют станет для вас поводом завести знакомство с творчеством Нины Симон, оно того стоило.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 10 сентября; 900 - 2 800 руб.

Фото: Фонд Плетнева

Кто играет: Российский национальный оркестр (дирижер Михаил Шехтман, солистка Юлия Лежнева).

Что играет: Л. ван Бетховен - увертюра "Эгмонт", Ф. Мендельсон - Концертная ария Infelice, Дж. Россини - Увертюра к опере "Сорока-воровка", речитатив и ария Памиры из оперы "Магомет II", финальная ария Елены из оперы "Дева озера", финальная сцена и рондо Зельмиры из оперы "Зельмира", Г. Малер - Адажиетто из Симфонии № 5, Ф. Шуберт - Ave Maria, В. А. Моцарт - Ария Laudamus te, П. И. Чайковский - финал Симфонии № 4.

Почему идти: Большой фестиваль РНО продолжится ярким вокальным фейерверком. Сопрано Юлия Лежнева, обладающая голосом "ангельской красоты" (The New York Times) поддержит традицию гала-концертов лучших вокалистов современности (на фестивале в этой роли уже выступили Анжела Георгиу, Ольга Перетятько, Веселина Казарова и другие). 29-летняя певица, имеющая статус одной из главных исполнительниц музыки барокко, споет преимущественно арии из опер Россини. А вишенка на торте - Ave Maria Шуберта, исполняемая певицей из Южно-Сахалинска с улыбкой Моны Лизы на лице.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 16 сентября; 800 - 3 000 руб.

Фото: Московский джазовый оркестр

Кто играет: Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.

Что играет: Произведения А. Бородина, М. Мусоргского, Э. Грига и других композиторов-классиков в джазовой обработке.

Почему идти: Свое двадцатилетие Московский джазовый оркестр отмечает целой серией концертов. Основатель и лидер биг-бэнда Игорь Бутман - музыкант всеядный: подыгрывал "Аквариуму", выступал с Ю. Башметом и В. Спиваковым, записывал музыку самых разных стилей - от джаз-рока до мелодий из мультфильмов. На концерте в ММДМ ведомый им оркестр в очередной раз преодолеет стилистические условности, дабы приобщить к джазу поклонников академической музыки и приятно удивить любителей джаза.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 13 сентября; 500 - 5 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Камерный оркестр "Виртуозы Москвы" (солист и дирижер Вадим Глузман).

Что играет: И.С. Бах - Концерт № 1 для скрипки с оркестром Л. ван Бетховен - Г. Малер - Квартет № 11 ("Серьезный") П. Васкс - Концерт для скрипки с оркестром ("Далекий свет").

Почему идти: Хрестоматийный скрипичный концерт Баха соседствует в программе с редко исполняемым квартетом Малера, отличающимся изысканностью формы и особым изяществом гармоний. Однако главная интрига - сочинение авангардиста Петериса Васкса. Но даже если вы не поймете мудреные полифонические комбинации латвийского композитора, можно просто наслаждаться красотой звучания оркестра и солирующей скрипки. Благо, "Виртуозы Москвы" и Вадим Глузман - бесспорные знатоки своего дела.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 14 сентября; КЗ "Филармония-2"; 15 сентября. 400 - 3 000 руб.