В новом фильме Тайка Вайтити рассказывает, как изгнать из себя Гитлера

Главный герой фильма - 10-летний мальчик ДжоДжо. Он - воспитанник Гитлерюгенда. И у него - нет отца. Дети склонны придумывать для себя вымышленный мир и героев. Некоторые даже умудряются носить их в себе всю жизнь. Это могут быть воображаемые друзья, зверушки. Иногда - значимые личности и кумиры (как бы ни спрашивали многие, для чего они нужны). Но оказывается бывает так, что твой самый лучший друг - это Гитлер. Придуманный, конечно, но Гитлер, который всегда с тобой. Тайка Вайтити никому не доверил эту роль - сыграл ее сам. Взрослый Гитлер, впавший в детство - со всеми вытекающими отсюда комплексами. Роль мамы Джо Джо, которая вынуждена подолгу оставлять сына одного, исполняет Скарлетт Йоханссон. Актриса - также фаворитка фестиваля в Торонто. Еще одна ее заметная работа здесь - в фильме "Брачная история" Ноа Баумбаха.

Новую работу Вайтити уже успели сравнить с фильмами "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи и "Великий Диктатор" Чарли Чаплина. Можно продолжить ряд, в который, несомненно, встанут и "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино. Именно то, что перед зрителем "черная-пречерная" комедия о Гитлере, образцы которой широко представлены в кинематографе, и немного мешает зрителям фильма. Но все это следует отбросить и смотреть картину Вайтити "с чистого листа" - только тогда можно будет ее по-настоящему оценить.

Маленький ДжоДжо начинает понимать, что Гитлер не такой хороший, как кажется, постепенно. Вначале они с ним едут на уикенд, где юных арийцев тренируют для новой жизни, предоставляющей "избранной расе" все самое лучшее. Однако выясняется, что "избранность" вовсе не для ДжоДжо. Он не может не то что находиться во время военных учений - там, где стреляют, но даже показательно убить на глазах у всех маленького кролика. Однако среди "людей будущего" слабых не бывает. Мальчишку поднимают на смех и прозвище "кролик ДжоДжо" прилипает у нему намертво. Именно в эту минуту - на первый план в фильме выходит "Гитлер" не воображаемый, а "реальный" - глава детского подразделения Гитлерюгенда Капитан К в исполнении Сэма Рокуэлла - актера, получившего два года назад "Оскара" за работу в картине "Три биллборда на границе Эббинга штат Миссури". Рокуэлла в прошлом году снова номинировали на высшую награду за фильм "Власть", и работа в "Кролике ДжоДжо" тоже показала, что играть не на повышенном уровне он не умеет. Конечно же, его герой Капитан К заприметил рыжеволосого мальчишку. Именно в тот момент, когда тот... неосторожно обошелся с гранатой - не обратить на него внимание было трудно, ведь ДжоДжо продемонстрировал хороший пример для всех, как не надо делать.

В фильм Вайтити линиям взаимоотношения мальчишки с каждым из героев можно посвящать отдельное занятие на уроках в киношколе. История Капитана К и ДжоДжо показывает, как человек реальный превращается из "Гитлера" в того, у кого просыпается совесть. Но это станет понятно постепенно. А пока маленький ДжоДжо все еще живет с Гитлером воображаемым в голове. Однако вопросов у него по поводу всего, что происходит вокруг в фашистской Германии возникает все больше. Что может ответить ему на них мама? В то время, когда прямо нельзя говорить ни о чем - тем более ребенку, который лишь формируется. Мама учит смотреть его и не отводить взгляд на реальность - например, когда на улице стоит гильотина - люди повешены за то что захотели видеть свою страну свободной. Мама учит его преодолевать себя, когда после мнимого позора с гранатой нужно выйти из дома - снова к людям.

"Это опасно?", - спрашивает ее ДжоДжо, не в силах открыть дверь?

"Экстремально!" - отвечает мама.

Она учит сына танцевать, поясняя, что лишь в танце может быть свобода, и он лучше всяких слов снимает стресс; учит заботиться, завязывая шнурки на ботинках сына, которые так же, как и он сам, норовят не слушаться.

Но Гитлер в голове это время учит другому. И ДжоДжо злится и на маму, и на то, чего не может пояснить. А как понять, например, то, что оказывается в их доме на верхнем этаже прячется … привидение. На деле оказавшееся худющей и изможденной еврейской девочкой. Мама ли прячет ее? Что она знает о ней? ДжоДжо боится - и это нормально, ведь страх есть повсюду где живет Гитлер, и есть фашизм. Однако, он решает вступить с "привидением" по имени Эльза в переговоры. И это общение окончательно меняет его восприятие мира.

Можно сказать, что Вайтити в новом фильме провалился в кроличью нору. В том смысле, что, как и в сказке у Кэррола, продемонстрировал фантастический многоуровневый "кульбит", который чередует смешные гэги, достойные на самом деле сравнения с высокой литературой - например, также с похождениями "Бравого солдата Швейка" - с поистине символическими эпизодами. Он не боясь вызвать у зрителя фонтан слез, показывает, как оказывается могут дружить нацист и еврей. У него в картине есть незабываемая сцена, когда, казалось бы, все расы мира сошлись в жестокой непрекращаемой войне, и дети вынуждены на это смотреть, по-разному оценивая происходящее. Он дополнил картину и эпистолярным жанром - ДжоДжо и девочка в какой-то момент находят язык для общения с помощью писем; и живописью - рисунки, в том числе и карикатуры в "Кролике Джоджо" выполнены с большим мастерством (по сюжету Эльза умеет хорошо рисовать). Никакой Гитлер - ни воображаемый, ни реальный, не в силах справиться с нормальными добрыми человеческими отношениями, в основе которых лежит любовь. И любой "кролик" способен обратить диктатора в бегство - такова жизнь и животных, и людей.

Тайку Вайтити в этом году чествуют в Торонто особо - ему вручили награду (TIFF Ebert Director Award), причем из рук другого режиссера-визионера Гильермо дель Торо. От Вайтити многого ждут - уже в конце этого года должен выйти сериал "Мандалорец" - флагманский проект нового стримингового сервиса Disney - в нем действие происходит во Вселенной "Звездных войн". С ожиданиями уровня "Звездных войн" отнеслись и к "Кролику Джоджо", но войны в нем оказалась простые, однако, не пережив которые, не справишься и с галактическими. Так что после просмотра (а когда фильм выйдет в России пока неизвестно) каждый раз, при выходе из дома, в голову будет приходить вопрос: "Опасно?" "Экстремально!", - последует ответ. Но любой страх отступает перед добротой и новым днем. Это даже кролики знают.