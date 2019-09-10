В Торонто представили кино о России и из России

Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) проходит в 44-й раз, длится 11 дней и представляет собой добротную смесь из лучших фильмов главных фестивалей года и ярких новинок. Тут - свежие хиты Берлинале и Канн, победители и участники Венеции, Локарно - у 71 фильма североамериканские премьеры в этом году. И в то же время мировые премьеры, ради которых многие сюда и приезжают - таких картин в 2019-м 133.

...В аэропорту "Шереметьево" можно сегодня увидеть ларек - самообслуживания - в таких обычно продают кофе и быструю еду, но на этом написано "Русский след" и указана эмблема "Russia Today". В нем - шлепанцы, на каждом из которых написано слово "След" на русском и английском языках. Это сувенир, о котором не забудешь в поездке, даже, если не купишь его. Русский след в Торонто этого года достаточно насыщенный. В индустриальной секции работает стенд "Роскино" - теперь без поддержки Министерства культуры, но с привлечением средств дружественных инвесторов.

В официальной программе - картина Кантемира Балагова "Дылда" - как раз накануне фестиваля в Торонто было объявлено о том, что фильм нашел дистрибьютора в Канаде и Северной Америке. Им стала компания Kino Lorber. Лента в Торонто вошла в секцию "Современное мировое кино" и продюсер Александр Роднянский с режиссером Кантемиром Балаговым приехали представлять ленту в Канаду. В первые же дни фестиваля показали документальную картину "Красные пингвины" Гейба Польски - о российской хоккейной команде времен 90-х. Напомним, что предыдущий фильм Польски "Красная Армия", также посвященный нашему хоккею, выходил относительно недавно в российский прокат и был показан на Первом канале. В Торонто показали и ленту казахского режиссера Шарипы Узарбаевой, сделанную в копродукции с Россией - продюсер этой работы Анна Качко. Фильм был отобран в этом году и в программу кинофестиваля в Локарно - "РГ" писала об этом. Анна Качко стала сопродюсером еще одной фестивальной работы в Торонто - фильма "Proxima", где главную роль сыграла Ева Грин - он до конца этого года выйдет в российский прокат, а здесь получил хорошие оценки критиков. Режиссер-документалист с мировым именем Алекс Гибни (чтобы заполучить его работы борются ведущие кинофестивали мира, он неоднократно участвовал в ведущих киносмотрах и у нас - например, с каждой новой работой он желанный гость на Московском Международном кинофестивале) снял фильм "Гражданин Х", рассказывающий о судьбе бывшего олигарха Михаила Ходорковского.

Но самым большим событием для нашей страны стало то, что впервые, и именно на фестивале в Торонто, Московский экспортный центр решил поддержать российское кино и организовал миссию "Сделано в Москве" (Created in Moscow) - в ее рамках участники (а это - 13 компаний из России) планируют провести более 100 встреч с закупщиками. Первый же деловой завтрак организованный в рамках миссии - без преувеличения показал повышенный интерес к российскому кинематографу - свободных мест на нем не было: собрались более 70-ти зарубежных продюсеров и закупщиков контента. Вела его Дороти Лич - ведущий отборщик фестиваля в Торонто - человек с безупречной репутацией в мире кино. Она как раз специализируется на отборе картин на фестиваль из Центральной и Восточной Европы. С приветственными словами выступили генеральный консул РФ в Торонто Кирилл Михайлов, Кирилл Ильичев - директор Московского экспортного центра и Евгения Маркова - директор по связям с индустрией компании "Экспоконтент". Нельзя было не отметить, как вырос уровень тех, кто продвигает российское кино на международных рынках. Отличное знание английского, умение сразу сказать о главном - том, что может сегодня заинтересовать международную аудиторию. На деловом завтраке представили такие фильмы, как "Девятая", "Француз", "Вторжение", "Спутник", "Воздух", "Aspiration", "Без оглядки", "Кадиш", "Нихао, Москва!", "У нее другое имя", "Город уснул", "Конференция", "Вальтер", "Вратарь Галактики", сериалы "Карамора", "Идентификация", "Колл-центр" и другие, А также - анимационные картины "Соня из Тоствилля", "Гензель и Гретель", "Урфин Джюс возвращается", "Кощей. Настоящая история", "Волшебные стебельки Фло-Фло", "Зебра в клеточку", "Академия Косми" и другие. Обозреватель "РГ" поговорила с несколькими участниками нашей бизнес-миссии "Created in Moscow".

Прямая речь:

Егор Одинцов, продюсер:

"Скажу честно, я первый раз на кинофестивале в Торонто, и он производит сильное впечатление. Очень здорово оказаться на таком серьезном киносмотре в такой представительной компании. Мы приехали сюда с несколькими проектами: в первую очередь это "Кадиш" режиссера Константина Фама. Фильм готов, и наша задача - его продажи и фестивальное продвижение; во-вторых - проект "Нихао, Москва!", для которого мы ищем китайских партнеров, а также - документальный фильм "Из Иерусалима с любовью", который мы стараемся показать отборщикам фестивалей неигрового кино".

Артем Васильев, продюсер:

"Мы представляем в Торонто новый анимационный детский сериал "Соня из Тоствилля". Он рассказывает о девочке Соне, которой 9 лет, и через секретную дверь в холодильнике она проникает в город Тоствиль, где вместе с ней мы попадаем в мир особых персонажей - тостлей. Пока мы делаем пилотную серию, ищем партнеров по совместному производству. Привезли сюда также три будущих художественных фильма, которые находятся в разной стадии подготовки к съемочному периоду. Это - "Воздух" Алексея Германа-младшего, он начнет сниматься в декабре. У нас отлично прошла презентация этой картины на рынке кинофестиваля в Венеции: большой интерес к совместному производству. У фильма достаточно большой бюджет, так что не каждая копродукция нам выгодна. "Воздух" - большой и сложный проект, и мы заинтересованы в том, чтобы о нем знали и в Северной Америке - поэтому представляем его и в Канаде. Также фильм "Без оглядки" Кирилла Соколова, известного по фильму "Папа, сдохни!"- в нем рассказывается лихая история, в которой принимают участие три поколения сильных женщин (в роли бабушки - Анна Михалкова) - смесь черной комедии и road movie. К нему большой интерес у американских партнеров. И - новый фильм Михаила Идова - автора и режиссера "Юмориста", который мы будем снимать на английском языке в Канаде. Он называется "Aspiration". Это триллер, рассказывающий о известной музыкальной группе, которая собирается записать свой последний альбом.

Кирилл Ильичев, директор Московского экспортного центра:

Почему вы выбрали именно Торонто?

Кирилл Ильичев: Мы скоординировали наши меры поддержки российского кинематографа с Российским Экспортным Центром, который уже имеет опыт представления кино за рубежом. И из тех мероприятий, которые были не закрыты РЭЦ, выбрали, на наш взгляд, наиболее эффективные с точки зрения продаж российского контента.

Каковы впечатления от индустриальной площадки TIFF?

Кирилл Ильичев: Я впервые на таком кинофестивале, и впервые МЭЦ поддерживает кино: это новое направление для нас. Мы в этом году представляли наши анимационные студии на крупнейшем международном фестивале в Анси, но здесь сфера деятельности - шире: это и телеканалы, и кинокомпании, и та же анимация. Набираемся опыта, конечно же, смотрим, какие практики лучше здесь представлены. Мы обошли весь TIFF - нам специально показали, как другие страны организовывают продажи. И я надеюсь что и наш первый блин не будет комом, и дальше мы сможем наладить эффективную работу

Как Россия выглядит, по сравнению с другими странами?

Кирилл Ильичев: Буду объективен - конечно, нам еще предстоит достичь уровня, например, канадских, американских и французских компаний, но вместе с тем все говорят о потенциале нашего кино, и сегодняшнее мероприятие - вы сами видите - свидетельствует об активном интересе. Надеюсь, что мы сможем нащупать ту нишу, которую прочно займут московские кинокомпании. Я перед мероприятием пообщался со всеми их представителями, и, по итогам первых дней работы, есть уже конкретные результаты. Особо радует предметный и четкий подход к делу.