Как подчеркнули в антимонопольном ведомстве, журналисты неверно интерпретировали данные Росстата. В статистическом ведомстве "РГ" рассказали, что с января по август 2019 года стоимость перелета в салоне эконом-класса выросла на 24,1 процента, а к августу прошлого года - на 18,3 процента.

Но статистика оценивает "средний чек", то есть средние затраты пассажиров на усредненный перелет, что характеризует скорее покупательную способность населения, но не рост цен, отметили в ФАС. Влияют на эту оценку и дальность перелетов, и пассажиропоток, и скидки авиакомпаний, и стоимость багажа. Уровень цен в зависит скорее от платежеспособности населения и конкуренции, а не от затрат перевозчиков. В ФАС подчеркнули, что отслеживает чистый рост цен в сопоставимых условиях.

Согласно данным, представленным в базе официальной статистической информации ЕМИС, средняя стоимость полета экономическим классом в январе этого года была 5,1 тысячи рублей, а в августе - 6,3 тысячи рублей.

Как пояснил "РГ" представитель агрегатора авиабилетов Biletix, сопоставлять январь и август некорректно, так как летом цены всегда растут. А вот за год, по данным агрегатора, на внутренних направлениях средний чек авиабилетов вырос всего на 0,2 процента, а на зарубежных вообще снизился на 2,3 процента.