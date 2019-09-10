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10.09.2019 17:32
Рубрика: Экономика

Цены встали на крыло

ФАС опровергает двухзначный рост стоимости авиабилетов
Текст: Евгений Гайва
Двухзначных темпов роста цен на авиабилеты нет, а данные Росстата отражают лишь средние затраты пассажиров. Так прокомментировали "РГ" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщения СМИ о росте цен на авиаперелеты с начала этого года сразу на 24 процента.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Как подчеркнули в антимонопольном ведомстве, журналисты неверно интерпретировали данные Росстата. В статистическом ведомстве "РГ" рассказали, что с января по август 2019 года стоимость перелета в салоне эконом-класса выросла на 24,1 процента, а к августу прошлого года - на 18,3 процента.

Фото: Pixabay
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Но статистика оценивает "средний чек", то есть средние затраты пассажиров на усредненный перелет, что характеризует скорее покупательную способность населения, но не рост цен, отметили в ФАС. Влияют на эту оценку и дальность перелетов, и пассажиропоток, и скидки авиакомпаний, и стоимость багажа. Уровень цен в зависит скорее от платежеспособности населения и конкуренции, а не от затрат перевозчиков. В ФАС подчеркнули, что отслеживает чистый рост цен в сопоставимых условиях.

Согласно данным, представленным в базе официальной статистической информации ЕМИС, средняя стоимость полета экономическим классом в январе этого года была 5,1 тысячи рублей, а в августе - 6,3 тысячи рублей.

Как пояснил "РГ" представитель агрегатора авиабилетов Biletix, сопоставлять январь и август некорректно, так как летом цены всегда растут. А вот за год, по данным агрегатора, на внутренних направлениях средний чек авиабилетов вырос всего на 0,2 процента, а на зарубежных вообще снизился на 2,3 процента.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство ФАС
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