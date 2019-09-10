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10.09.2019 18:07
Рубрика: Видео

Видео: индийский блогер остроумно высмеял бездорожье в своем городе

Текст: Вадим Давыденко

По словам психологов, каждый водитель-"чайник", начинающий колесить по городским шоссе и проселочным грунтовкам, проходит пять стадий принятия бездорожья, как реалий, от которых никуда не деться.

Фото: скриншот с www.facebook.com
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Четыре стадии типичны - отрицание рытвин и колдобин, потом злость на них и на дорожников, потом - торг и депрессия. А пятой стадией, как правило, становятся сарказм и стёб, порождающие сотни горьких шуток про ужасные ухабы (помните гоголевское про дороги и дураков?) и анекдотов, тысячи интернет-мемов и забавного видео.

Оригинально высмеял работу индийских дорожников видеоблогер Баадал Нанджундасвами, отметивший сходство колдобин на асфальте в родном городе с марсианским пейзажем.

Сделанное ночью при искусственном освещении видео на первый взгляд ничем не отличается от снятого астронавтами, и лишь при отъезде камеры становятся понятно, что это не кратеры далекой планета, а земные рытвины и ухабы. Тысячи пользователей Сети восхищены креативом Баадала, а вот дорожники пока никак не реагируют...

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#видео #авто