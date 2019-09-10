Видео: Jeep Cherokee застрял в полосе прибоя и погиб в волнах

Медленная мучительная смерть красного Jeep Grand Cherokee попала на видео: неосторожный владелец внедорожника заехал покататься по полосе прибоя, подышать свежим морским бризом, послушать крики чаек, подумать о вечном ...и застрял. Переоценил то ли свое водительское мастерство, то ли сцепление колес по мокрому песку. Так или иначе Jeep увяз по самые оси, а тут и прилив начался...

Автотрагедия произошла в Мертл-Бич (Южная Каролина) на Атлантическом побережье, попавшем в зону действия урагана "Дориан". Направление ветра и высота волн изменились так быстро, что владелец машины не успел ни позвать на помощь, ни даже сделать селфи на месте случившегося ЧП.

Через полчаса там оказались два десятка зевак и съемочная группа местного телеканала. Для крохотного городка это событие будет в топе новостей на несколько ближайших дней. Что станется с салоном и двигателем машины после нескольких часов в соленой воде - не хочется и думать.