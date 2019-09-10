Во Франкфурте представили ремейки легендарных машин

Открывшийся во вторник Международный автосалон во Франкфурте в этом году словно проходит под девизом "Назад в будущее". Сразу несколько хедлайнеров выставки синхронно занялись "переосмыслением классики".

Hyundai привез сюда концепт электрокара, черты которого отсылают к первой, еще незамысловатой модели корейского бренда. Электроконцепт 45 EV стилизован под экспериментальное ретро-купе Hyundai Pony из середины 70-х годов. А число 45 в названии концепта - это разница в возрасте этих моделей.

Управляется он с помощью огромного сенсорного дисплея на центральной консоли. А зеркала ему вовсе не нужны, потому что он оборудован системой кругового обзора. О емкости батареи и запасе хода пока ничего не известно. Но выглядит интересно.

На стенде Volkswagen, сделанном в хиппи-стилистике 1960-х, показали электрический Beetle. Этот "Жук" построен из новых серийных деталей. Мощность электромотора составляет 82 л.с. Емкость батареи - 36.8 кВт/ч. С места до 50 км/ч этот шоукар разгоняется всего за 4 секунды, до 80 км/ч - за 8 секунд. Максимальная скорость заявлена на уровне 150 км/ч, запас хода - 200 км.

Land Rover Defender - тоже из разряда гениальных ремейков. В компании называют этот внедорожник ни много ни мало "культовым автомобилем для новой эры".

К счастью, Defender не просто вернулся, но и остался собой по части внедорожных способностей. Автомобиль впервые предстал перед зрителями, преодолев экстремальный 42-градусный уклон. Трюк транслировался онлайн. За четырехлетнее отсутствие на рынке он избавился от "рамы" и встал на модульную платформу D7x. Ему увеличили клиренс до 291 мм, а заодно снабдили современной системой преодоления бродов.

Функцию ближнего и дальнего света обеспечивают пять дронов, которые подсвечивают дорогу впереди и вокруг автомобиля

В оригинальном внедорожнике водители могли вручную блокировать центральный дифференциал с помощью селектора. В новом предотвратить проскальзывание колес можно благодаря интеллектуальным системам, управление которыми выведено на центральный сенсорный экран.

Стартует Land Rover Defender на британском рынке в версии 110 с пяти- или семиместным салоном. Короткобазный Defender 90 с тремя дверями в серию пойдет чуть позже, но во Франкфурте его тоже показали. Уникальная особенность этой машины в том, что при длине салона, сопоставимой с любым хетчбэком гольф-класса, в ней предусмотрено сразу 6 мест. "Лишнее" - откидное - кресло затесалось в переднем ряду. В сложенном состоянии это выглядит центральным тоннелем с подстаканниками и беспроводной зарядкой. Понятно, что среди посетителей автосалона желающих "поиграть" в этот "трансформер" будет предостаточно.

А компания Audi ремейками не увлекалась. Она представила внедорожный концепт AI:TRAIL quattro. Он стал четвертым представителем серии электроконцептов компании, начало которой было положено моделью Audi Aicon. Совершенно футуристический дизайн, практически полное остекление, чтоб даже вне дорог в этом экологически чистом автомобиле человек ощущал единение с природой.

Он оснащен четырьмя электромоторами, каждый из них соединен с отдельным колесом и тяговой литий-ионной батареей. Суммарная отдача - 320 киловатт или 435 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Запас хода без подзарядки - 400-500 километров на асфальте и около 250 на бездорожье. Максимальная скорость - 130 километров в час.

Но самая яркая деталь - свет. Функцию ближнего и дальнего света обеспечивают пять дронов, которые подсвечивают дорогу впереди и вокруг автомобиля. Заряжаются они от беспроводной зарядки на крыше. И вообще в нем все продумано для бездорожья даже ящик хранения для грузных вещей под бампером.

Ну и какой автосалон без суперкаров? Lamborghini представила свой первый в истории марки гибрид Sian. Но это не единственное достоинство суперкара, он еще рассчитывает на звание самого быстрого. Ведь на разгон до 100 км/ч ему требуется всего 2,8 секунды. А максимальная скорость превышает 350 км/ч.

За пассажирским отсеком располагается 6,5-литровый атмосферный V12. Он развивает 785 л.с. при 8500 оборотов в минуту, а это рекордное значение в истории Lamborghini. Еще 34 лошади добавляет электромотор, расположенный прямо в коробке передач. В сумме мощность гибридного привода достигает 819 л.с.

Еще одна особенность: вместо батареи используются суперконденсаторы. Кто помнит историю отечественного "Ё-мобиля"? Там предлагалось та же технология.