Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь. Этим займется депутатская Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Такое поручение в ходе пленарного заседания дал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский в своем выступлении высказал мнение, что оба оппозиционных деятеля работают на иностранные государства. "Давайте поручим комиссии, чтобы изучила все эти вопросы", - отреагировал на это выступление Володин. "Там, где есть нарушения уголовного законодательства, должна быть соответствующая реакция правоохранительных органов и прокуратуры", - подчеркнул председатель Госдумы.

Остальные депутаты поддержали предложение.

Напомним, что на том же заседании комиссия по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России получила официальный статус. Ее глава Василий Пискарев с трибуны Госдумы заявил, что информация о вмешательстве подтверждается.