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Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Производство молока - это сложный технологический процесс, поэтому у нас идет очень много разговоров об импортозамещении этого продукта. ("Российская газета" пишет об этом)

Дело в том, что при всем своем в общем-то положительном эффекте продовольственные санкции создали некоторые проблемы с наличием натурального молока у нас в стране.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Импорт молочных продуктов в Россию резко возрос

Скажем, когда Россия ввела продовольственные санкции против литовского молока, Литва потеряла огромную долю бюджета. А мы, увы, потеряли качественный продукт.

Я с болью наблюдаю, что происходит с молочным производством, к примеру, в Карелии: там за рубежом закупили породистых коров за большие деньги, но предприятия никак не могут достигнуть устойчивости, никак не наладится технологический процесс.

Молоко - это ценнейший продукт, но оно дорогое, и бизнесменам сейчас его выгоднее заменять. Ведь пока даже на упаковках техническим регламентом не предусмотрено указывать фальсификацию в составе. Можно не сообщать о содержании соли, сахара, пальмового масла в продукте. Представители Роскачества и Росконтроля провели экспертизу и выяснили, что не везде этот регламент выполняется. Например, проверили детские сладкие новогодние подарки, а там в вафлях и конфетах зашкаливает содержание трансжиров.

Что же касается пальмового масла, которое часто смешивают с сухим молоком, когда готовят молочные продукты, то импорт его сейчас в России снизился. И это, конечно, радует. Недавно были обнародованы научно-обоснованные рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по потреблению белков, жиров, углеводов, сахара. Многие специалисты связывают рост сердечно-сосудистых заболеваний именно с тем, что широко применялся маргарин - это гидрогенизированные жиры. Выяснилось, что в процессе гидрогенизации появляются трансизомеры жирных кислот, которые просто ядовиты. Они вызывают очень тяжелые заболевания и сокращают людям жизнь.

Фото: iStock
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору молока

По всему миру стали принимать законодательные решения по ограничению трансизомеров жирных кислот. В наших условиях это решение было принято на уровне Евразийского экономического союза. Это технический регламент массы жировой продукции в изделии, его приняли в 2011 году, дав большой срок на введение. Представляете себе всю эту мясо-жировую, кондитерскую и хлебопекарную индустрию, где все завязано на технологии! И оказалось, что самый простой выход соблюдения регламента - использование пальмового масла. И здесь мы уже дошли до того, что использовали больше миллиона тонн этого масла в год.

А пальмовое масло страшно вредно, так как является насыщенным жиром, который приводит к ожирению и атеросклерозу сосудов. Гораздо полезнее употреблять ненасыщенные жиры, которые, кстати, содержатся в оливковом или подсолнечном масле. Нам следует открыто оповещать о последствиях употребления пальмового масла нашего потребителя. И еще: необходимо менять масло-жировые технологии.

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