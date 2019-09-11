АвтоВАЗ перенес дату выхода самого мощного "безвтыкового" двигателя

Обещанная этим летом модернизированная версия 1,8-литрового двигателя (122 л.с.) с "безвтыковыми" поршнями так и не появилась на конвейере АвтоВАЗа.

Как сообщил сотрудник завода порталу лада.онлайн, поршни ставят без проточек. Так что клапаны гнёт. Когда будут изменения - не очень понятно.

Совсем отказываться от "безвтыка" для своего самого мощного в моторной линейке Lada сильного агрегата АвтоВАЗ видимо не стал, но отложил срок начала производства на неопределённый срок.

Выходит, что если водители желают получить "безвтык", то им необходимо активно отправлять письма в адрес компании или оставлять свои пожелания у дилеров Lada.

Несмотря на очевидный спрос в обновлённом агрегате, как поделились с "РГ" сотрудники дилерской сети марки, "из всех случаев обрыва ремня газораспределительного механизма (ГРМ) на вазовских двигателях с индексом 21179 ни разу не встречались гнутые клапана".

Напомним, АвтоВАЗ начал масштабную модернизацию существующей линейки силовых агрегатов в прошлом году. С июля 2018 года во всех моторах объемом 1,6 литра завод начал применять новые так называемые "безвтыковые" поршни (с выточками). Теперь в случае обрыва ремня ГРМ клапана благодаря оптимизации формы поршней с ними не встречаются (не гнутся). В итоге автовладельцам удалось избежать дорогостоящего и трудоёмкого ремонта. На таких двигателях можно смело ездить до момента обрыва ремня или заклинивания помпы.

Новая поршневая группа со специальными "выборками" предназначена для целого ряда двигателей: 8-клапанного ВАЗ-11186 мощностью 87 л. с., 16-клапанных моторов ВАЗ-21126 (98 л.с.) и ВАЗ-21127 (106 л.с.) для Granta, а также 106-сильного ВАЗ-21129 (Vesta, Xray, Largus) и 122-сильного ВАЗ-21179. Последним оснащаются только принципиально новые модели Vesta и Xray.

Стоит добавить, что современные двигатели большинства автопроизводителей поршней с проточками не имеют, поскольку их наличие негативно сказывается на мощностно-экологические параметры силовых агрегатов.

К слову, ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что 1,8 литровый двигатель ВАЗ-21179 мощностью 122 л.с. может получить более мощную модификацию с индексом ВАЗ-21178. Новая версия мотора способна выдавать до 136 лошадиных сил (+14) за счет внедрения двойной системы смены фаз газораспределения и системы переменной длины впускных каналов.