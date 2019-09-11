Отчасти причина - личный колорит. Пышные усы Болтона делали его визуализированным персонажем, что важно в современном мире, а безапелляционные высказывания всегда производили эффект. Однако дело не только в этом. За полтора года работы Болтон зарекомендовал себя как человек с четкими убеждениями и принципами, чем отличался от остальных членов - бывших и нынешних - внешнеполитической команды Трампа. И именно расхождение его убеждений с представлениями самого президента стало причиной расставания. А это означает, что уход Джона Болтона может оказать большее влияние на международное поведение США, чем, скажем, отставки того же Макмастера, шефа Пентагона Мэттиса или госсекретаря Тиллерсона.

Болтон - не либерал и даже не классический неоконсерватор, хотя в период его службы в администрации Джорджа Буша-младшего он примыкал к этой команде. Тем не менее он охотно оперировал идеологической риторикой в духе продвижения свободы и демократии, чего Трамп не делает. Уверенность Болтона в целесообразности и желательности военных и политических вмешательств в дела других стран тоже противоречила органическому неприятию Трампом глобального интервенционизма, который являлся визитной карточкой Вашингтона со времен Клинтона и до Обамы. Попытки Болтона столкнуть США с Ираном для смены там режима, поддержанное им неудачное вмешательство в Венесуэле, противодействия переговорному процессу с Северной Кореей и несогласие с намерением президента ударить по рукам с талибами - все это вместе переполнило чашу терпения Дональда Трампа. В целом Болтон, несмотря на репутацию ястреба, является интегральной частью американского истеблишмента, хотя и представляет его достаточно крайнюю часть. Трамп же истеблишменту противостоит, поэтому ему в узком кругу нужны либо единомышленники, либо честные служаки (отсюда изначальная склонность к исполнительным генералам).

Главная страсть Болтона - его искренняя ненависть к любым соглашениям по ограничению и сокращению ядерных вооружений. В этом равных ему среди ведущих представителей стратегического сообщества США, пожалуй, нет. Преуспел Болтон немало - именно его влияние в свое время ускорило выход Соединенных Штатов из договора по ПРО, в свой второй раунд во власти он всячески способствовал тому, чтобы разделаться с ДРСМД. Уход Болтона повышает шансы на продление соглашения СНВ, которое истекает в 2021 году, тем более что сторонам вообще ничего не надо делать, кроме заявлений, чтобы его просто сохранить еще на пять лет. Болтон хотел избавиться от последнего договора по идейным соображениям, его преемники, возможно, просто не будут уделять этой теме такого внимания, предпочтя просто отложить вопрос. Сам Трамп позиции здесь не имеет, ему это просто не очень интересно.

Трамп уверяет, что США способны добиться своих целей невоенными способами, заработав при этом деньги

Новый человек на посту помощника президента США по национальной безопасности, вероятно, появится, хотя возможно и сохранение исполняющего обязанности. Как бы то ни было, это будет технократ-исполнитель, а не человек со взглядами. Приоритеты сейчас другие. Дональд Трамп вступает в режим избирательной кампании. На этой фазе воинственность Болтона была бы просто вредна - ядро сторонников действующего президента горячо поддерживает его точку зрения, что нечего растрачивать американские ресурсы на какие-то непонятные военно-политические кампании бог знает где. Трамп уверяет, что США способны добиться своих целей невоенными способами, заработав при этом деньги. До выборов (а это через год с небольшим) ждать перемен во внешней политике не стоит. А после выборов все будет зависеть от того, кто окажется в Белом доме.

Если останется Трамп, у него, как считается, будет большая свобода рук делать то, что он считает нужным, невзирая на мнение остальных. Впрочем, президента и до сих пор не особенно заботило, что скажут его оппоненты. Даже наоборот, ему нравится их дразнить и эпатировать. Ну а раскол общества и элиты все равно останется, как и яростная борьба. Если победит демократический кандидат, на уровне лозунгов случится резкий разворот. Проклятия в адрес чудовищного слона в посудной лавке, который все разрушил и испортил, будут звучать постоянно. И обещания вернуться к разумной и традиционной внешней политике.

Но наследие Трампа, если очистить его от наносного, как представляется, надолго переживет самого необычного президента США. Поворот уже случился, эпоха "глобального лидерства", которое предусматривало сопричастность всему, что происходит в мире, окончена. Отход от принципов американского доминирования в понимании 1990-2000-х годов, который начался еще при Обаме, а при Трампе получил мощный импульс, продолжится и после него, конечно, в полированной упаковке. Сколько бы ни критиковали оппоненты трампистов лозунг "Америка прежде всего", но он отражает суть общей международной ситуации, где все страны без исключения поворачиваются к своим проблемам. Когда улягутся эмоции, эпоху Трампа, возможно, будут воспринимать как важный этап, даже если сам он останется в истории в качестве примера президента-недоразумения.

Точка зрения

Мария Захарова, Официальный представитель МИД России

В начале июня текущего года, выступая на форуме, организованном изданием The Wall Street Journal, помощник президента США Джон Болтон заявил, что ряд государств, в том числе Россия, пытаются распространить ложную информацию о разногласиях в администрации Дональда Трампа. Прямая цитата: "У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай решили - и вы можете отчетливо это видеть - предпринять попытки распространять дезинформацию об администрации США; о том, что президент и его советники спорят между собой, и о других подобных вещах". 10 сентября, то есть спустя ровно 3 месяца, Джон Болтон был уволен президентом США Дональдом Трампом со следующим объяснением: "Я вчера вечером сообщил Джону Болтону, что его услуги более не нужны в Белом доме. Я крайне не согласен со многими его предложениями, как и другие в администрации". У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк? Издание WSJ, которое организовало очередной слет геополитических фантазеров, агрессивно продвигающих дезинформацию, и соответственно стало инструментом пропаганды? Агентство Bloomberg, которое активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов? Или сам Джон Болтон, который не только придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации, но и скрыл истинное положение дел в США? Ответ очевиден: все. Потому что пора.