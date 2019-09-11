Депутаты обсудят с главой Росстата средние зарплаты учителей и врачей

Новости

На юго-востоке столицы ночью пахло сероводородом 12:06
Во Франфурте показали самый проходимый внедорожник в мире 12:04
У истребителя МиГ-31БМ нашли неисправность после посадки в Перми 12:03
Трансляция: Дмитрий Медведев, бизнес и эксперты - о достижении целей развития 12:00
Вышел трейлер постапокалиптического сериала "Смотри" с "кхалом Дрого" 11:55
В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой 11:50
На Алтае пенсионеру удалили гигантскую опухоль почки 11:47
Археологи нашли новые изображения на Шалаболинской писанице 11:41
СМИ: У Александра Розенбаума обнаружили рак, артиста прооперировали 11:39
Видео: В Рязани мужчина расстрелял палатку с шаурмой 11:36
На Кубани полковника МВД заподозрили во взятке в 550 тыс рублей 11:30
Музеи Крыма подали в суд Амстердама новые документы на скифское золото 11:26
Создатели "Мистера Мерседеса" экранизируют новую книгу Стивена Кинга 11:24
Московский областной перинатальный центр признан лучшим в России 11:21
СМИ: атомные подлодки проекта "Борей-А" могут вооружить "Калибрами" 11:16
В Астраханской области три человека погибли при пожаре 11:15
Видео: водитель спас котенка за мгновения до гибели 11:14
Резкое похолодание придет в Московский регион в выходные 11:06
Ученые впервые обнаружили гены левши 11:04
Новый альянс во главе с Renault-Nissan не сложился 11:00
В Удмуртии подростки избили сверстницу 10:59
Стала известна возможная причина пожара под Нижним Новгородом 10:52
Овечкин рассказал о своем отношении к протестам в Москве 10:44
В Магадане вывели уникальный морозоустойчивый сорт картофеля 10:38
Проблемы с оплатой проезда в метро Москвы устранят за несколько часов 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
11.09.2019 11:48
Рубрика: Власть

Депутаты обсудят с главой Росстата средние зарплаты учителей и врачей

Текст: Татьяна Замахина
Глава Росстата Павел Малков 11 сентября примет участие в заседании Совета Госдумы. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты планируют обсудить с ним, в частности, расчет средней зарплаты врачей и учителей.
Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС

Ранее эту тему поднял глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на первом пленарном заседании осенней сессии. Реагируя на его выступление, Володин заявил, что перед принятием бюджета надо разобраться с проблемой средних зарплат работников образования и здравоохранения. Дело в том, что сейчас зарплата может рассчитываться с учетом доходов управленческого персонала. И в результате, сказал председатель ГД, рядовой учитель или врач получает недостаточную зарплату.

Об этом решено поговорить с Малковым.

Фото: REUTERS
"РГ" публикует данные Росстата о положении дел в регионах России

- За цифрами важно видеть людей, - подчеркнул Володин. - Необходимо проверить, как влияет учет зарплаты управленческого персонала на расчет средней заработной платы по региону.

Глава нижней палаты считает справедливым, чтобы этот показатель рассчитывался без учета зарплаты главврача, директора и их заместителей.

Депутаты будут поднимать и другие темы. Они нацелены получить от главы Росстата объективные данные о ситуации в селах и другие социально-экономические вопросы. Такой разговор необходим, прежде чем Госдума начнет работу над законопроектами, касающимися социального благополучия людей, экономического развития страны, считает спикер.

Володин напомнил, что Росстат занимается мониторингом важнейших социально-экономических вопросов и анализирует качественные показатели развития России.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Около миллиона сельчан получили прибавку к пенсии

Одна из целей беседы, по словам спикера, получение объективных данных о ситуации в сельской местности, без которых невозможно решить вопросы социального обеспечения сельчан и рассчитать объемы необходимой селу господдержки.

Кстати, практика приглашения руководителей различных служб, министерств и ведомств на Совет Думы станет регулярной.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Работа Зарплата Законодательная власть Госдума Правительство Росстат Повышение зарплат бюджетникам
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Британский генерал испугался новой "Большой игры" с Россией
Трамп продлил санкции за вмешательство в американские выборы
Синдзо Абэ отправил кабмин в отставку
КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня
Посол прокомментировал участившиеся случаи гибели россиян в Турции