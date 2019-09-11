Депутаты обсудят с главой Росстата средние зарплаты учителей и врачей

Глава Росстата Павел Малков 11 сентября примет участие в заседании Совета Госдумы. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты планируют обсудить с ним, в частности, расчет средней зарплаты врачей и учителей.

Ранее эту тему поднял глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на первом пленарном заседании осенней сессии. Реагируя на его выступление, Володин заявил, что перед принятием бюджета надо разобраться с проблемой средних зарплат работников образования и здравоохранения. Дело в том, что сейчас зарплата может рассчитываться с учетом доходов управленческого персонала. И в результате, сказал председатель ГД, рядовой учитель или врач получает недостаточную зарплату.

Об этом решено поговорить с Малковым.

- За цифрами важно видеть людей, - подчеркнул Володин. - Необходимо проверить, как влияет учет зарплаты управленческого персонала на расчет средней заработной платы по региону.

Глава нижней палаты считает справедливым, чтобы этот показатель рассчитывался без учета зарплаты главврача, директора и их заместителей.

Депутаты будут поднимать и другие темы. Они нацелены получить от главы Росстата объективные данные о ситуации в селах и другие социально-экономические вопросы. Такой разговор необходим, прежде чем Госдума начнет работу над законопроектами, касающимися социального благополучия людей, экономического развития страны, считает спикер.

Володин напомнил, что Росстат занимается мониторингом важнейших социально-экономических вопросов и анализирует качественные показатели развития России.

Одна из целей беседы, по словам спикера, получение объективных данных о ситуации в сельской местности, без которых невозможно решить вопросы социального обеспечения сельчан и рассчитать объемы необходимой селу господдержки.

Кстати, практика приглашения руководителей различных служб, министерств и ведомств на Совет Думы станет регулярной.