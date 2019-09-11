General Motors отзывает 3,5 миллиона автомобилей

Концерн General Motors объявил о масштабном отзыве пикапов и автомобилей сегмента SUV из-за проблем с вакуумным насосом тормозов, которые уже привели к 113 дорожно-транспортным происшествиям, и в 13 из них люди получили травмы. Об этом сообщает информагентство Reuters.

Под отзывную кампанию попадает 3.46 миллиона автомобилей, выпущенных в период с 2014 по 2018 годы. Среди них Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, Chevrolet Suburban и GMC Yukon. Насос не создаёт достаточного давления в вакуумном усилителе для эффективного торможения - такую причину озвучило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Впервые об этой проблеме NHTSA сообщило в ноябре 2018 года. Тогда сообщалось о девяти авариях и двух травмах, полученных в результате них. В июле этого года GM начал внутреннее расследование. В компании говорят, что на автомобилях, выпущенных после 2018 года, используется другая конструкция проблемного узла, которая более совершенна и не имеет аналогичного дефекта.

Также General Motors заявил об отзыве 270 тысяч автомобилей США, в том числе 177 тысяч Chevrolet Malibu 2018 года выпуска с турбированным двигателем объёмом 1.5 литра: у них обнаружена ошибка в программном обеспечении модуля управления, которая может привести к отключению топливоподающих форсунок.