Корреспонденты "СОЮЗа" побывали на съемках 16-серийной экранизации романа Вячеслава Шишкова "Угрюм-река"

Как натурная площадка "Беларусьфильма" превратилась в родовое имение Громовых и кто сыграет в новой версии легендарного фильма? Корреспонденты "СОЮЗа" заглянули на площадку в последний съемочный день.

"Крайний, а не последний", - первым делом поправляют актеры. И поясняют: "Чтобы фильм или съемки действительно не стали последними". До крайнего съемочного дня, впрочем, еще далеко. После Минска группа отправится обратно в Россию, но уже в декабре вновь вернется под Смолевичи снимать зимнюю "натуру". Здесь же, кстати, в числе первых отсняли и сцены, где действие происходит на золотых приисках: в красоте летние белорусские пейзажи ничуть не уступают сибирским.

Новая "Угрюм-река" - это вторая адаптация знаменитого романа Вячеслава Шишкова. Первую в 1968 году на Свердловской киностудии поставил Ярополк Лапшин. Спустя 50 лет к истории семьи Громовых вернулся Юрий Мороз. При этом сам режиссер настаивает: его картина - не ремейк популярной советской ленты, а самостоятельное кино:

- Более того, это и не прямая экранизация романа. Мы придумали и дописали некоторые сюжетные линии, а также в корне изменили мотивацию главного героя Прохора Громова, сделав ее более понятной современному зрителю. Наша картина - это одновременно история становления героя и история освоения Сибири. Прохор Громов обустраивает дикие таежные места, строит сталеплавильный завод, организовывает и упорядочивает жизнь вокруг... Но есть и обратная сторона его деловитости. По мере того как он богатеет, в корне меняется его характер: из молодого человека, мечтающего "построить город Солнца", он превращается в монстра...

Главная роль досталась Александру Горбатову - 31-летнему актеру, знакомому массовому зрителю по кинолентам "Ненастье", "Годунов" и "Остаться в живых". Не так давно он засветился и в "Тихом Доне" Сергея Урсуляка, где убедительно сыграл Степана Астахова.

В декабре российская киногруппа вновь вернется под Смолевичи - будет снимать зимнюю "натуру"

В образе Нины Куприяновой, которую в классической ленте играла Валентина Иванова, в новой картине появится Софья Эрнст. Вторая главная женская роль - Анфисы Козыревой - досталась Юлии Пересильд. Заглянул на съемочную площадку фильма и популярный актер Александр Балуев. 60-летний артист предстанет в образе Петра Громова, отца главного героя.

Что интересно, в съемках ленты Юрия Мороза участвовал и актер с фамилией Чурсин (в фильме Лапшина, если кто подзабыл, роль Анфисы сыграла гениальная Людмила Чурсина). Речь идет о 39-летнем Юрии Чурсине - известном российском актере, популярность которому принесли съемки в сериале "Хиромант" и фильме "Изображая жертву". С народной артисткой СССР, кстати, они не родственники - однофамильцы. В "Угрюм-реке" Юрий перевоплотится в инженера Протасова:

- Образ моего героя - это отражение революционных настроений, которые так ярко описаны Шишковым в романе. Протасов - движущая сила изменений, которые, увы, уже неизбежны... Предыдущую версию фильма я, конечно же, смотрел. Наша картина, на мой взгляд, более приближена к оригинальному тексту, будет экранизировано большинство событий, которые описаны в книге. Но в то же время наш фильм станет понятнее современному поколению.

К слову, в Беларуси Чурсин уже снимался. До "Угрюм-реки" актер побывал здесь на съемках сериала "Доктор Смерть" и фильма "Обратный билет":

- Обязательную "белорусскую" программу с драниками и медовухой пока не выполнил, а вот по парку имени М. Горького в Минске прогуляться успел.

Несколько свободных часов для променадов по городу в плотном графике выкроил и Юрий Миронцев. В "Угрюм-реке" у него одна из центральных ролей - черкеса Ибрагим-Оглы.

- Советскую экранизацию "Угрюм-реки" я смотрел очень давно, книгу тоже читал еще в детстве. Но специально не пересматривал и не перечитывал перед съемками, чтобы невольно не поддаться влиянию. Вообще эта история, как мне кажется, о гигантской человеческой трагедии. У Ибрагима непростая судьба, но при этом он был и остается человеком чести. Сам образ мне очень близок. Я родом из Ростовской области, учился вместе с черкесами и дагестанцами. И даже мой названный брат - карачаевец.

Съемки сериала Юрий Мороз планирует завершить осенью 2020 года. Над музыкой работает композитор Юрий Потеенко.