Какие авто покупают на вторичном рынке в России и Беларуси

В лидеры на вторичном рынке автомобилей неожиданно вырвался Ford Focus, подвинув на второе место традиционного фаворита LADA 2114. Эксперты разглядели в этом не случайность, а новый тренд на рынке машин с пробегом.

По данным аналитического агентства "Автостат", в июле было продано 12,5 тысячи "Фокусов". Это на 2,5 процента больше, чем в июле прошлого. LADA 2114 Samara было продано 12,4 тысячи, что на 0,3 процента больше, чем в июле 2018 года. Замыкает тройку лидеров также продукт российского автопрома - LADA 2107, перепроданный в количестве 11,1 тысячи экземпляров. Однако этот продукт показывает отрицательную динамику. Его продажи снизились на 0,7 процента.

Далее идет Hyundai Solaris, которых было перепродано 10,1 тысячи машин. Причем эта модель показывает колоссальный рост продаж - 19 процентов. На пятой строчке рейтинга Toyota Corolla, которых было перепродано 9,8 тысячи автомобилей. Тут рост составил 5,5 процента.

Шестое место досталось LADA 2170 Priora. Их было перепродано почти 9,7 тысячи. И прирост продаж составил 1,7 процента.

А вот седьмое место досталось KIA RIO - главному конкуренту Hyundai Solaris среди новых автомобилей. На рынке продаж новых машин эти две модели идут "нога в ногу" и занимают верхние строчки рейтинга. Кстати, по этой же причине они занимают и верхние строчки рейтингов среди угонов. Так что популярность у населения не всегда хороший показатель.

Итак, KIA RIO было перепродано 9,5 тысячи штук. А прирост оказался рекордным - 27,4 процента. Такими темпами она быстро догонит своего конкурента.

Восьмое место занимает LADA 2110 с 8,8 тысячи продаж и падением на 5,7 процента. Девятое - досталось LADA 4x4 с 7,7 тысячи перепроданных машин и приростом 8,7 процента.

А замыкает десятку LADA 2190 Granta с 7,6 тысячи автомобилей. Но здесь тоже очень ощутимый прирост рынка.

Ее продажи выросли на 17,2 процента.

В целом же по итогам семи месяцев 2019 года вторичный рынок легковых автомобилей несет небольшие потери. Его объем составил 2 миллиона 997,3 тысячи машин, что на 0,4 процента меньше аналогичного показателя 2018 года. Причем из вышеназванных десяти моделей только три уверенно поднимают продажи. Остальные их сдают.

В этой тройке, как не трудно догадаться, KIA RIO с прибавкой 16,7 процента, LADA 2190 Granta с приростом 11,3 процента и Hyundai Solaris, увеличивший продажи на 10,7 процента.

Это что касается моделей. Понятно, что если смотреть по маркам, то картина будет несколько иной.

Абсолютным лидером этого рынка традиционно была, есть и еще долго будет отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось около 25 процентов от общего объема. В количественном выражении это составляет 122,4 тысячи машин, что на 3,2 процента больше показателя годичной давности.

Лучшей среди иномарок стала японская Toyota, чей результат составил 54,7 тысячи подержанных автомобилей. Прирост составил 4,2 процента. На третьем месте оказался еще один японский бренд - Nissan. Этих машин было продано 27,6 тысячи. Что на 6,2 процента больше, чем годом ранее. Ну и, конечно, в первую пятерку вошли корейские Hyundai и KIA. Первой марки было продано 26 тысяч машин, а второй - 24,5 тысячи. Прирост составил соответственно 10,2 процента и 16,4 процента.

Помимо этих корейцев рост продаж, превышающий 10 процентов, показала еще Renault. Она увеличила количество реализованных машин с пробегом на 14,1 процента. Но в рейтинге занимает девятое место с 18,3 тысячи перепроданных автомобилей.

А как в Беларуси

В Беларуси существуют два наиболее популярных способа купить подержанный автомобиль. Первый - отправиться с утра пораньше на местный авторынок. И второй - присмотреть подходящий вариант в интернете.

Два самых крупных авторынка находятся в Минске, еще один - в Гродно. Здесь в основном предлагают достаточно молодые машины в возрасте до 3-5 лет.

Откуда товар? Вектор в последнее время значительно изменился. Если года три назад вовсю продавались машины из России, чему способствовала выгодная курсовая разница российского рубля по отношению к доллару и евро, то сейчас на рынках в основном продаются машины из Европы и США. Почти непременное условие - "проходной" двигатель объемом до 1,5, редко - до 2 литров, что обеспечивает наименьшие таможенные сборы. Стоимость, как правило, 15 - 17 тысяч долларов (в эквиваленте).

Однако наиболее массовый способ сменить машину - продать или купить ее через интернет. Возраст, цена и состояние тут - самые разные.

Что предлагают две наиболее массовые онлайн-площадки? Лидируют "Фольксваген", "Опель", "Ауди", БМВ, "Рено". Российская LADA где-то в конце первой десятки.

При более тщательном рассмотрении выявляются достаточно неоднозначные вещи. Так, в группе "Фольксваген" на одном из сайтов лидирует модель... "Транспортер". Утилитарных микроавтобусов, зачастую преклонного возраста, продается в 2,5 раза больше, чем "Поло седан" российской сборки. Живучий ветеран! Раза в полтора больше, чем "Поло", торгуется и машин модели "Джетта" - многие также российской сборки, но часто встречаются и 20-летние, некогда привезенные из-за рубежа.

А что по ценам на вторичном онлайн-рынке? Электронный калькулятор выдает такие цифры, например, на "Поло седан": от 6100 долларов (в эквиваленте) на машину 2010 года до 12 000 тысяч на практически новую. Реальная же стоимость зависит в том числе от умения торговаться.

Однако наилучшая возможность приобрести подержанное авто в хорошем состоянии - поискать среди сданных по системе trade-in официальному дилеру, где машина проходит официальную проверку и при необходимости техобслуживание. Зачастую именно там оседают 2-3-летние "Поло седан", "Шкода Октавия" и другие иномарки российской сборки, а также немногочисленные еще на вторичном рынке "Лада Веста". Цены, понятное дело, выше среднерыночных.