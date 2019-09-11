"Китайский Aurus" представил люкс-внедорожник и суперкар

Компания Hongqi, известная, прежде всего, благодаря выпуску лимузинов для правящей элиты Китая, в 2013 году освоила выпуск автомобилей, которые может купить любой желающий. Этот год стал "взрывным" для марки: на рынок вывели три кроссовера, но на этом Hongqi не остановилась и выставилась во Франкфурте, показав большой SUV E115 и суперкар S9.

Если вы увидели в Hongqi E115 намёки на Rolls-Royce, то не спешите сплёвывать три раза через левое плечо. Пост шеф-дизайнера FAW, которой и принадлежит Hongqi, занимает не кто иной, как Джайлс Тейлор, последним местом работы которого был как раз Rolls-Royce. Пока концепт крайне далёк от серийного производства, но товарным он всё-таки станет, правда, неизвестно когда.

Подробностей о E115 крайне мало. Большой SUV получил электрическую силовую установку и систему полного привода. Суммарная отдача агрегатов не уточняется, но китайцы заявляют о приличном запасе хода для автомобиля таких размеров - порядка 600 км. Причём Hongqi решила не отставать от мировых трендов и оснастила внедорожник автопилотным комплексом четвёртого уровня, то есть E115 имеет довольно высокий уровень автоматизации вождения, который в пределах размеченной области работает без вмешательства человека.

Среднемоторный суперкар оснащён гибридной силовой установкой, состоящей из 4-литрового V8 и электродвигателя, которые вместе выдают порядка 1400 л.с. Заявленные динамические характеристики впечатляют: до "сотни" суперкар может разогнаться за 1.9 секунды и набрать максимальную скорость 400 км/ч. Hongqi S9 может появиться на рынке уже в следующем году.